Не пропустите девятый выпуск юбилейного сезона шоу "Голосу країни"!

"Голос країни-10": Где и когда смотреть вокальные бои instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 15 марта, на канале 1+1 покажут новый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В девятом эфире зрители увидят заключительные вокальные бои.

Читай также: Эпоха на стиле: ТОП-10 знаковых треков “Время и стекло“

Судьи проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделят вокалистов своих команд на пары и отправят их на “музыкальный поединок“. После выступления каждой пары тренер решает, кто продолжает борьбу за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.

Каждый судья проекта может воспользоваться правом забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл на “ринге“. После этапа “Бои“, станет известно, какие конкурсанты пройдут в этап “Нокауты.

Читай также: Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях

Отметим, что в девятом выпуске мы увидим выступления следующих вокалистов:

Команда Dan Bala n: Василиса Старшова, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Александра Гарупа, Тамара Балюк, Анастасия Балог.

Василиса Старшова, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Александра Гарупа, Тамара Балюк, Анастасия Балог. Команда ПТП и NK: Карина Балашова, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Алена Крутиенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко .

Карина Балашова, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Алена Крутиенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Василий Процюк,Ульяна Горбачевская, Роман Клюба, Ксения Буга, Анна Трубецкая.

Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Василий Процюк,Ульяна Горбачевская, Роман Клюба, Ксения Буга, Анна Трубецкая. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Руслан Опанасенко, Ася Хорошун, Зоряна Атлас, Тоня Сова, Мелен Пасса.

Смотрите анонс девятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 15.03.2020:

Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​