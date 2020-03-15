"Голос країни-10": Где и когда смотреть вокальные бои
В воскресенье, 15 марта, на канале 1+1 покажут новый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В девятом эфире зрители увидят заключительные вокальные бои.
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Судьи проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделят вокалистов своих команд на пары и отправят их на “музыкальный поединок“. После выступления каждой пары тренер решает, кто продолжает борьбу за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.
Каждый судья проекта может воспользоваться правом забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл на “ринге“. После этапа “Бои“, станет известно, какие конкурсанты пройдут в этап “Нокауты.
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Отметим, что в девятом выпуске мы увидим выступления следующих вокалистов:
- Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Александра Гарупа, Тамара Балюк, Анастасия Балог.
- Команда ПТП и NK: Карина Балашова, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Алена Крутиенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко.
- Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Василий Процюк,Ульяна Горбачевская, Роман Клюба, Ксения Буга, Анна Трубецкая.
- Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Руслан Опанасенко, Ася Хорошун, Зоряна Атлас, Тоня Сова, Мелен Пасса.
Смотрите анонс девятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 15.03.2020:
Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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