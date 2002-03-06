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Кто из 25 участниц покорил сердце неземного Холостяка?: Фото претенденток

Спецтема: ТВ и телешоу
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Романтическое реалити «Холостяк» выходит каждую пятницу в 19:00 на СТБ.

Кто из 25 участниц покорил сердце неземного Холостяка?
Кто из 25 участниц покорил сердце неземного Холостяка?
пресс-служба

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На СТБ стартовал 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. Он познакомился с 25 претендентками на его сердце и уже сделал первый выбор. Кто остался в проекте после Первой церемонии роз, читайте в материале.

Впервые Холостяк отказался вручать розу первого впечатления, поскольку, по словам Макса, все девушки прекрасны. Однако двум участницам все же удалось избежать беспокойства. Еще до Церемонии первый цветок получила Лея, участница проекта «Эксы». Холостяк передал ей розу заочно. Вторая счастливица – Аня, которая запомнилась главному герою необычным презентом – девушка предоставила мужчине договор.

Также покорить неземного Холостяка и остаться в проекте удалось следующим участницам:

  • Алена, 25 лет, г. Харьков.

Чем занимается: IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер).

Алена
Алена
пресс-служба

  • Алина, 24 года, г. Корец, Ровенская область.

Чем занимается: менеджер по продажам, стилист.

Алина
Алина
пресс-служба

  • Аня, 23 года, г. Днепр.

Чем занимается: художник.

Анна
Анна
пресс-служба

  • Дана, 21 год, г. Днепр

Чем занимается: массажист-реабилитолог в своей студии красоты.

Кто из 25 участниц покорил сердце неземного Холостяка?
Кто из 25 участниц покорил сердце неземного Холостяка?
пресс-служба

  • Вика, 26 лет, г. Полтава

Чем занимается: администратор в PR-агентстве.

Богдана
Богдана
пресс-служба

  • Богдана, 25 лет, г. Киев

Чем занимается: владелица модельного агентства.

Вика
Вика
пресс-служба

  • Анна, 26 лет, Киев

Чем занимается: юрист.

Дана
Дана
пресс-служба

  • Даша, 23 года, г. Кривой Рог

Чем занимается: гимнастка. Работает в студии элегантного спорта тренером по стрейчингу.

Даша
Даша
пресс-служба

  • Кристина, 23 года, г. Угледар, Донецкая область.

Чем занимается: работала детским аниматором. Сейчас занимается своим проектом (коллекция нижнего белья).

Кристина
Кристина
пресс-служба

  • Лена, 27 лет, с. Маяки, Одесская обл.

Чем занимается: работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации.

Лена
Лена
пресс-служба

  • Лера, 25 лет, г. Киев

Чем занимается: работает в интернет-магазине женской одежды.

Лера
Лера
пресс-служба

  • Лея, 27 лет, г. Киев

Чем занимается: мастер по маникюру. Продает одежду в интернете. Блогер.

Лея
Лея
пресс-служба

  • Настя, 21 год, г. Бурынь, Сумская область.

Чем занимается: танцовщица.

Настя
Настя
пресс-служба

  • Наташа, 25 лет, г. Днепр

Чем занимается: правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.

Наташа
Наташа
пресс-служба

  • Оля, 22 года, г. Дружковка, Донецкая обл.

Чем занимается: работает в Верховной Раде Украины (помощник народного депутата).

Оля
Оля
пресс-служба

  • Юля, 22 года, г. Ровно.

Чем занимается: модель.

Юля
Юля
пресс-служба

Ранее мы писали, кто прошел в следующий этап "Голоса страны".

 

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Теги: холостяк, реалити -шоу
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Источник: IVONА bigmir)net

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