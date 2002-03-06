Кто из 25 участниц покорил сердце неземного Холостяка?: Фото претенденток
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На СТБ стартовал 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. Он познакомился с 25 претендентками на его сердце и уже сделал первый выбор. Кто остался в проекте после Первой церемонии роз, читайте в материале.
Впервые Холостяк отказался вручать розу первого впечатления, поскольку, по словам Макса, все девушки прекрасны. Однако двум участницам все же удалось избежать беспокойства. Еще до Церемонии первый цветок получила Лея, участница проекта «Эксы». Холостяк передал ей розу заочно. Вторая счастливица – Аня, которая запомнилась главному герою необычным презентом – девушка предоставила мужчине договор.
Также покорить неземного Холостяка и остаться в проекте удалось следующим участницам:
- Алена, 25 лет, г. Харьков.
Чем занимается: IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер).
- Алина, 24 года, г. Корец, Ровенская область.
Чем занимается: менеджер по продажам, стилист.
- Аня, 23 года, г. Днепр.
Чем занимается: художник.
- Дана, 21 год, г. Днепр
Чем занимается: массажист-реабилитолог в своей студии красоты.
- Вика, 26 лет, г. Полтава
Чем занимается: администратор в PR-агентстве.
- Богдана, 25 лет, г. Киев
Чем занимается: владелица модельного агентства.
- Анна, 26 лет, Киев
Чем занимается: юрист.
- Даша, 23 года, г. Кривой Рог
Чем занимается: гимнастка. Работает в студии элегантного спорта тренером по стрейчингу.
- Кристина, 23 года, г. Угледар, Донецкая область.
Чем занимается: работала детским аниматором. Сейчас занимается своим проектом (коллекция нижнего белья).
- Лена, 27 лет, с. Маяки, Одесская обл.
Чем занимается: работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации.
- Лера, 25 лет, г. Киев
Чем занимается: работает в интернет-магазине женской одежды.
- Лея, 27 лет, г. Киев
Чем занимается: мастер по маникюру. Продает одежду в интернете. Блогер.
- Настя, 21 год, г. Бурынь, Сумская область.
Чем занимается: танцовщица.
- Наташа, 25 лет, г. Днепр
Чем занимается: правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.
- Оля, 22 года, г. Дружковка, Донецкая обл.
Чем занимается: работает в Верховной Раде Украины (помощник народного депутата).
- Юля, 22 года, г. Ровно.
Чем занимается: модель.
Ранее мы писали, кто прошел в следующий этап "Голоса страны".
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