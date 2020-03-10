Надя Дорофеева и Позитив презентовали видео на песню "Навсегда/Никогда".

"Время и Стекло" намекнули на распад группы в новом клипе: Реакция Сети Скриншот из видео

Во вторник, 10 марта, в 12:00 на официальном ютуб-канале группы “Время и Стекло“ состоялась презентация 5-минутного клипа на песню “Навсегда/никогда“.

Читай также: Группе “Время и Стекло“ - 9 лет: Как выглядели Позитив и Дорофеева в начале карьеры

В новом ролике можно увидеть, как Дорофеева и Позитив смотрят на большом экране архивные видео со своих репетиций, съемок клипов и различных выступлений. В конце ролика артисты плачут и обнимаются с сотрудниками продюсерского центра MOZGI Entertainment. Отметим, что клип коллектив подписал, как “Время истекло“.

Многие поклонники группы решили, что таким трогательным роликом Дорофеева и Позитив решили объявить о распаде “Время и Стекло“ и начать сольную карьеру.

Создаётся ощущение, что группа скоро распадётся. Ведь когда у них "выстрелило" имя 505, контракт подходил к концу. Это был 2015г . И вроде они продлили контракт ещё на 5 лет.Сейчас 2020

Надеюсь, что это “время истекло“ значит прошло время. Тип эти моменты уже не вернуть. А не распад😭

Если группы не будет, то моё сердечко разобьётся. Ведь я их знал с самой первой песни

Либо это воспоминание перед новым этапом группы, либо же ей вовсе конец. И как бы я ее не любил, но она правда уже изжила себя, Наде давно пора в соло👌

Видео называется “Время истекло“ и в конце Леша и Надя расходятся, хм..

что🤨 только не говорите что история “Потапа и Насти“ повторится🥺 и слова песни подозрительно подходят к 💔

Только не говорите, что это конец... Если группа распадётся умрёт эпоха, МЫ выросли на ваших песнях и клипах!!!

Печально осознавать, что ViS закончили существование.... Хочу обратно в мой 2010 слушать “Гармошку“, “Кафель“ и “Серебряное море“ 😭 а сколько воспоминаний связано с “Дим“... Ребяяят, нееееет(((, - пишут в комментариях под видео.

Ранее Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.