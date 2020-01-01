Мария Мельник отдает предпочтение эмоциональным подаркам

Ведущая показала трогательные кадры с мамой и бабушкой.

Ведущая программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Мария Мельник отметила Международный женский день в родном Кропивницком, где поздравила своих родных, подарив им семейную фотосессию. Журналисты утренней программы посетили семейный праздник и узнали, какой была Мария в детстве, и кто до сих пор является главным критиком телеведущей.

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На праздничные выходные ведущая “Ранку з Україною“ отправилась в родной город Кропивницкий, чтобы поздравить своих маму и бабушку с 8 марта. Мария Мельник подарила родным женщинам семейную фотосессию.

Мария Мельник с мамой и бабушкой пресс-служба телеканала Украина

“Я решила подарить эмоциональный подарок, поскольку я нахожусь в другом городе и очень скучаю за родным домом, мамой и бабушкой, – комментирует ведущая “Ранку з Україною“ Мария Мельник. – Они сделали вид, что счастливы, но я понимаю, какой это для них стресс, они очень волновались, готовились. Особенно бабушка, которой 80 лет, она впервые в профессиональной фотостудии“.

Чтобы мама и бабушка не нервничали перед камерой, ведущая подготовилась: взяла с собой старые детские альбомы и дневники. Оказалось, к телевидению Машу тянуло с детства. Об этом даже есть запись в девичьем дневнике: “Самое интересное – это, конечно, телевизор! Меня к нему тянет, как магнитом“. Поэтому готовиться к роли ведущей Мария Мельник начала с детства.

Мария Мельник с мамой и бабушкой пресс-служба телеканала Украина

“У нее был такой самодельный микрофон, знаете, карандаш и картофелина – она ​​ходила с ним и рассказывала что-то, – вспоминает мама Марии Мельник Светлана. – К тому же она была очень сочувственной – открывала книгу и начинала читать, плача: “И вывихнуто плечико у бедного кузнечика“... Когда она проявляет такие эмоции – любовь ко всей стране, это всегда радует!“

Но оказывается, главной советчицей Маши до сих пор есть бабушка Лида!

Мария Мельник с мамой и бабушкой пресс-служба телеканала Украина

“Я анализирую! Анализирую с первых дней, когда она вышла на экраны. Даже говорила ей: “Маша, ты только не обижайся, я тебе кое-что скажу – ты там ножки не так поставила, не так ручки держишь, спинку не держишь“, – признается бабушка телеведущей.

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На семейной фотосессии Маша прислушивалась ко всем бабушкиным советам. Подарок маме и бабушке очень понравился, а этот день останется в их памяти навсегда!

Мария Мельник с мамой и бабушкой пресс-служба телеканала Украина

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