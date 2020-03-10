"Евровидение 2020": Имя нового фаворита букмекеров

Узнайте, кто войдет в ТОП-10 "Евровидения 2020" по версии букмекеров.

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Букмекеры обновили свои прогнозы на песенный конкурс “Евровидение 2020“. В Сети опубликовали свежий рейтинг стран-участниц.

Так, по состоянию на 10 марта, лидером ТОПа неожиданно стала представительница Болгарии Виктория с песней “Tears Getting Sober“.

На второе место опустились участники из Исландии Daði & Gagnamagnið с песней “Think About Things“.

На третьей строчке оказались представители Литвы - группа THE ROOP с композицией “On Fire“.

В ТОП-10 “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров также вошли Швейцария, Россия, Румыния, Италия, Мальта, Азербайджан, Германия.

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Украина опустилась в рейтинге стран-участниц “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров. На данный момент группа GO_A c песней “Соловей“ занимает 27 место.

Прогноз букмекеров на "Евровидение 2020" (10 марта) eurovisionworld.com

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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