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"Евровидение 2020": Имя нового фаворита букмекеров

Комментариев: 1
Узнайте, кто войдет в ТОП-10 "Евровидения 2020" по версии букмекеров.
"Евровидение 2020": Имя нового фаворита букмекеров
"Евровидение 2020": Имя нового фаворита букмекеров
eurovision.tv

Читай также: “Евровидение 2020“: GO_A выпустили обновленную версию песни “Соловей“

Букмекеры обновили свои прогнозы на песенный конкурс “Евровидение 2020“. В Сети опубликовали свежий рейтинг стран-участниц.

Так, по состоянию на 10 марта, лидером ТОПа неожиданно стала представительница Болгарии Виктория с песней “Tears Getting Sober“.

На второе место опустились участники из Исландии Daði & Gagnamagnið с песней “Think About Things“. 

На третьей строчке оказались представители Литвы -  группа THE ROOP с композицией “On Fire“.

В ТОП-10 “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров также вошли Швейцария, Россия, Румыния, Италия, Мальта, Азербайджан, Германия.

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Украина опустилась в рейтинге стран-участниц “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров. На данный момент группа GO_A c песней “Соловей“ занимает 27 место.

Прогноз букмекеров на
Прогноз букмекеров на "Евровидение 2020" (10 марта)
eurovisionworld.com

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.03.2020, 16:22
Оценка:  0
pусский
Виктория отсосала у Трампа, а потом у Борьки Джонсона и Ангелы Меркель, там сплошная коррупция!
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