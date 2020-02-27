Имена лауреатов одной из самых престижных украинских премий.

Шевченковская премия 2020- кого наградили instagram.com/dakhabrakha

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Вчера, 9 марта, состоялось вручение самой престижной государственной премии за вклад в культуру и искусство - Национальной премии имени Тараса Шевченко. Награды вручили в пяти номинациях.

Кто стал победителем Шевченковской премии 2020 - читайте дальше в материале.

На церемонии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны. Во вступительном слове Президент назвал культуру неотъемлемой частью государственной целостности и всего народа.

Победители Шевченковской премии-2020

В номинации “Литература“ выбрали сразу двоих лауреатов – за книгу стихов “Бабин Яр. Голосами“ премию получила львовянка Марианна Кияновская, а классик украинской литературы Тарас Прохасько со сборником эссе “Так, але...“.

В номинации “Музыкальное искусство“ победу одержала мега популярная в Украине и за границей группа “DaxaBraxa“ с музыкальным альбомом “Шлях“.

В номинации “Публицистика“ победу одержала Евгения Подобная за книгу “Дівчата зрізають коси“.

В “Визуальном искусстве“ победил проект “Карусель“ фотохудожника Александра Гляделова.

В номинации “Театральное искусство“ лучшим стал проект режиссера Владислава Троицкого и композиторов Романа Григорьева и Иль Разумейко - опера-реквием “ИОВ“ (IYOV). Опера интересна не только свежим взглядом на библейскую тематику, но и необычным исполнением - музыканты играют на препарированных инструментах.

В номинации “Киноискусство“ в этом году награждение не проводилось.

Шевченковскую премию основали в 1961 году. По традиции, ее вручают в День рождения Тараса Шевченко. Среди лауреатов премии около 700 ведущих украинских деятелей.

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