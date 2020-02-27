Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Шевченковская премия 2020 - кого наградили

Комментариев: 0
Имена лауреатов одной из самых престижных украинских премий.

Шевченковская премия 2020- кого наградили
Шевченковская премия 2020- кого наградили
instagram.com/dakhabrakha

Читай также: 5 причин посетить Queen Rock and Symphonic Show

Вчера, 9 марта, состоялось вручение самой престижной государственной премии за вклад в культуру и искусство - Национальной премии имени Тараса Шевченко. Награды вручили в пяти номинациях.

Кто стал победителем Шевченковской премии 2020 - читайте дальше в материале.

На церемонии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны. Во вступительном слове Президент назвал культуру неотъемлемой частью государственной целостности и всего народа.

Победители Шевченковской премии-2020

В номинации “Литература“ выбрали сразу двоих лауреатов – за книгу стихов “Бабин Яр. Голосами“ премию получила львовянка Марианна Кияновская, а классик украинской литературы Тарас Прохасько со сборником эссе “Так, але...“.

В номинации “Музыкальное искусство“ победу одержала мега популярная в Украине и за границей группа “DaxaBraxa“ с музыкальным альбомом “Шлях“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отже, стало відомо, що ДахаБраха стала лауреатами Шевченківської премії. Давненько ми не отримували стільки щиросердних привітань. Звичайно, ми щасливі, і дякуємо усім, хто був поруч, хто вірив, любив і слухав нас. Особлива приємність бути в одному ряду з неймовірно талановитими українськими митцями. Це дуже почесно! Тарасе Григоровичу, ми не підведемо! So, it was announced that DakhaBrakha became the laureates of the Shevchenko Prize. It's been a long time since we received so many sincere greetings. Of course, we are happy, and we thank everyone who was near, who believed, loved and listened to us. It is a great pleasure to be alongside incredibly talented Ukrainian artists. It is very honourable! Taras Hryhorovych, we won’t let you down! #dakhabrakha #дахабраха #шевченківськапремія2020

Публикация от DakhaBrakha (@dakhabrakha)

В номинации “Публицистика“ победу одержала Евгения Подобная за книгу “Дівчата зрізають коси“.

В “Визуальном искусстве“ победил проект “Карусель“ фотохудожника Александра Гляделова.

В номинации “Театральное искусство“ лучшим стал проект режиссера Владислава Троицкого и композиторов Романа Григорьева и Иль Разумейко - опера-реквием “ИОВ“ (IYOV). Опера интересна не только свежим взглядом на библейскую тематику, но и необычным исполнением - музыканты играют на препарированных инструментах.

В номинации “Киноискусство“ в этом году награждение не проводилось.

Шевченковскую премию основали в 1961 году. По традиции, ее вручают в День рождения Тараса Шевченко. Среди лауреатов премии около 700 ведущих украинских деятелей.

Ранее мы писали, куда поехать в отпуск. чтобы не заразиться коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: культура, премия, Шевченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь