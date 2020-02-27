Шевченковская премия 2020 - кого наградили
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Вчера, 9 марта, состоялось вручение самой престижной государственной премии за вклад в культуру и искусство - Национальной премии имени Тараса Шевченко. Награды вручили в пяти номинациях.
Кто стал победителем Шевченковской премии 2020 - читайте дальше в материале.
На церемонии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны. Во вступительном слове Президент назвал культуру неотъемлемой частью государственной целостности и всего народа.
Победители Шевченковской премии-2020
В номинации “Литература“ выбрали сразу двоих лауреатов – за книгу стихов “Бабин Яр. Голосами“ премию получила львовянка Марианна Кияновская, а классик украинской литературы Тарас Прохасько со сборником эссе “Так, але...“.
В номинации “Музыкальное искусство“ победу одержала мега популярная в Украине и за границей группа “DaxaBraxa“ с музыкальным альбомом “Шлях“.
Отже, стало відомо, що ДахаБраха стала лауреатами Шевченківської премії. Давненько ми не отримували стільки щиросердних привітань. Звичайно, ми щасливі, і дякуємо усім, хто був поруч, хто вірив, любив і слухав нас. Особлива приємність бути в одному ряду з неймовірно талановитими українськими митцями. Це дуже почесно! Тарасе Григоровичу, ми не підведемо! So, it was announced that DakhaBrakha became the laureates of the Shevchenko Prize. It's been a long time since we received so many sincere greetings. Of course, we are happy, and we thank everyone who was near, who believed, loved and listened to us. It is a great pleasure to be alongside incredibly talented Ukrainian artists. It is very honourable! Taras Hryhorovych, we won’t let you down! #dakhabrakha #дахабраха #шевченківськапремія2020
В номинации “Публицистика“ победу одержала Евгения Подобная за книгу “Дівчата зрізають коси“.
В “Визуальном искусстве“ победил проект “Карусель“ фотохудожника Александра Гляделова.
В номинации “Театральное искусство“ лучшим стал проект режиссера Владислава Троицкого и композиторов Романа Григорьева и Иль Разумейко - опера-реквием “ИОВ“ (IYOV). Опера интересна не только свежим взглядом на библейскую тематику, но и необычным исполнением - музыканты играют на препарированных инструментах.
В номинации “Киноискусство“ в этом году награждение не проводилось.
Шевченковскую премию основали в 1961 году. По традиции, ее вручают в День рождения Тараса Шевченко. Среди лауреатов премии около 700 ведущих украинских деятелей.
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