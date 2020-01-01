Макс Барских презентовал песню на украинском языке

8 марта артист празднует свой день рождения.

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Макс Барских, который сделал откровенное признание о любви, выпустил новую песню. В день своего рождения, 8 марта, певец презентовал украиноязычный сингл “Двоє“.

На своей странице в Инстаграм Макс Барских поздравил поклонниц с Международным женским днем, и сообщил, что приурочил премьеру песни к своему 30-летию.

Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, в честь своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в мир невероятно чувственную композицию #ДВОЄ на украинском языке. Растворяйтесь в любви и наслаждайтесь нашим mood-видео на YouTube, - написал исполнитель.

Недавно MACHETE снял клип за 40 минут на крыше киевской высотки.

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