MARUV рассказала, что получила от мужа в день рождения
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Экстравагантная MARUV, которая устроила откровенную фотосессию на Бали, 15 февраля отметила свое 28-летие. В недавнем интервью звезда рассказала, как супруг поздравил ее с праздником.
Анна Корсун призналась, что ее избранник устроил лучший подарок.
Я сентиментальная. На день рождения Саша сделал мне самый крутой подарок – вечеринку-сюрприз. Я не знала, что приедут мои друзья. Он собрал всех, почти всех, из разных уголков Украины и мира и все приехали и сделали такой подарок, – поделилась MARUV.
Напомним, что ранее MARUV возмутила подписчиков откровенным контентом в своем Инстаграм.
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А отдельно я насрал на майданутое правительство Украины, которое чинило препоны 27-летнему таланту, а само отсасывает у правосеков и прочих радикалов ради выживания!