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MARUV рассказала, что получила от мужа в день рождения

Комментариев: 3
15 февраля звезда отпраздновала 28-летие.
MARUV
MARUV
Instagram

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Экстравагантная MARUV, которая устроила откровенную фотосессию на Бали, 15 февраля отметила свое 28-летие. В недавнем интервью звезда рассказала, как супруг поздравил ее с праздником.

Анна Корсун призналась, что ее избранник устроил лучший подарок.

Я сентиментальная. На день рождения Саша сделал мне самый крутой подарок – вечеринку-сюрприз. Я не знала, что приедут мои друзья. Он собрал всех, почти всех, из разных уголков Украины и мира и все приехали и сделали такой подарок, – поделилась MARUV.

Instagram

 

Напомним, что ранее MARUV возмутила подписчиков откровенным контентом в своем Инстаграм.

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Теги: MARUV, певица, день рождения
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  08.03.2020, 18:41
Оценка:  0
pусский
Меня не пригласили, но я подрачил на задницу Анны! И брызнул на её фото!
А отдельно я насрал на майданутое правительство Украины, которое чинило препоны 27-летнему таланту, а само отсасывает у правосеков и прочих радикалов ради выживания!
гость  (аноним)  08.03.2020, 18:41
Оценка:  0
гость
Прокацапская ТП!!!
гость  (аноним)  08.03.2020, 18:35
Оценка:  0
гость
шмара обоссаная
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