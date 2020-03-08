MARUV рассказала, что получила от мужа в день рождения

15 февраля звезда отпраздновала 28-летие.

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Экстравагантная MARUV, которая устроила откровенную фотосессию на Бали, 15 февраля отметила свое 28-летие. В недавнем интервью звезда рассказала, как супруг поздравил ее с праздником.

Анна Корсун призналась, что ее избранник устроил лучший подарок.

Я сентиментальная. На день рождения Саша сделал мне самый крутой подарок – вечеринку-сюрприз. Я не знала, что приедут мои друзья. Он собрал всех, почти всех, из разных уголков Украины и мира и все приехали и сделали такой подарок, – поделилась MARUV.

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Напомним, что ранее MARUV возмутила подписчиков откровенным контентом в своем Инстаграм.

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