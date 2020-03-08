Как украинские знаменитости проводят 8 марта: фотоподборка

Звезды поздравили женщин с праздником.

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8 марта, отмечается Международный женский день. Представители украинского шоу-бизнеса не упустили случай, чтобы обратиться к своим поклонницам с трогательными словами. Смотрите, как знаменитости поздравили женщин с 8 марта, в подборке Ivona.

Что мы вообще празднуем? Первоначально, день борьбы за права женщин, который впоследствии трансформировался в повод, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты родилась женщиной со всеми клише, которые только мог тебя повесить патриархальный мир. Каждый может воспринимать этот день по-разному. И согласитесь, понятие «слабый пол», которое выступает ключевым нарративом этого праздника, это точно не о женщине здесь и сейчас, - написала в посте ONUKA.

Олег Винник опубликовал вот такое видео, в котором также поздравил всех женщин, и поблагодарил их за любовь к его творчеству.

Леся Никитюк

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Джамала

Владимир Остапчук

Иракли Макацария

Виталий Козловский

Дан Балан

Ранее мы также писали, что DZIDZIO поздравил всех дам с 8 марта в ролике.

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