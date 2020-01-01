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Украинская топ-модель снялась для Marc Jacobs в Кременчуге

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Главной героиней съемки стала модель Саша Мельничук.
Украинская топ-модель снялась для Marc Jacobs в Кременчуге
Украинская топ-модель снялась для Marc Jacobs в Кременчуге
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Нью-йоркский фэшн-бренд Marc Jacobs снял Кампейн в Кременчуге. Главной героиней съемки стала модель Саша Мельничук, которая в детстве переехала с родителями за границу.

На фото, опубликованных в Инстаграм, Саша появилась в кадре вместе с мамой, братом и всей семьей в родном городе. Кампейн призван привлечь внимание к воссоединение семьи.

Саша Мельничук и ее мама позирует в нарядах “весна-2020“ в Кременчуге. Украина, - говорится в подписи к фото.

Вместе с мамой девушка демонстрирует наряды сезона осень 2020.

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Теги: Marc Jacobs, Саша Мельничук, модель
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