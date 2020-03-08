DZIDZIO трогательно поздравил женщин с 8 марта

Артист записал видео.

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Сегодня отмечается Международный женский день. Украинские селебрити не остаются в стороне и поздравляют женщин с 8 марта.

Так, DZIDZIO, который выпустил песню о любви в День всех влюбленных, записал трогательное видео, которое разместил в своем Инстаграм.

Малишки, вітаю вас зі святом весни! Цьомаю, - написал артист в посте.

В ролике Михаил Хома держит огромный букет розовых тюльпанов, а вот кому именно он предназначен, певец не сообщил.

Недавно Олег Винник, Дзидзьо и MONATIK рассказали о подарках на 8 марта.

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