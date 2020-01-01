Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лидер группы группы Rammstein посетил Припять: фото

Комментариев: 0
Тилль Линдеманн опубликовал видеодоказательство вИнстаграм.
Тилль Линдеманн побывал в Припяти
Тилль Линдеманн побывал в Припяти
Instagram

Читай также: Джамала показала свое детское фото

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который примерил на себя образ Лободы, посетил Припять. Об этом артист лично сообщил в своем Инстаграм.

В сторис Тилль Линдеманн опубликовал видео, где видно, как он катается на карусели в украинском городе-призраке, добавив тег #chernobyl.

Отметим, что 6 марта в Киеве состоялся концерт сольного проекта немецкого музыканта и шведского музыканта Петера Тегтгрена -  Lindemann.

Ранее Светлана Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Тилль Линдеманн, Rammstein, Припять
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь