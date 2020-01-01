Лидер группы группы Rammstein посетил Припять: фото
Тилль Линдеманн опубликовал видеодоказательство вИнстаграм.
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который примерил на себя образ Лободы, посетил Припять. Об этом артист лично сообщил в своем Инстаграм.
В сторис Тилль Линдеманн опубликовал видео, где видно, как он катается на карусели в украинском городе-призраке, добавив тег #chernobyl.
Отметим, что 6 марта в Киеве состоялся концерт сольного проекта немецкого музыканта и шведского музыканта Петера Тегтгрена - Lindemann.
Ранее Светлана Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак.
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