Лидер группы группы Rammstein посетил Припять: фото

Тилль Линдеманн опубликовал видеодоказательство вИнстаграм.

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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который примерил на себя образ Лободы, посетил Припять. Об этом артист лично сообщил в своем Инстаграм.

В сторис Тилль Линдеманн опубликовал видео, где видно, как он катается на карусели в украинском городе-призраке, добавив тег #chernobyl.

Отметим, что 6 марта в Киеве состоялся концерт сольного проекта немецкого музыканта и шведского музыканта Петера Тегтгрена - Lindemann.

Ранее Светлана Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак.

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