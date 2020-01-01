Владимир Остапчук извинился за свои слова об участниках "Евровидения"

Ведущий опубликовал пост в соцсети.

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Украинский шоумен и ведущий “Евровидения 2017“ Владимир Остапчук публично принес свои извинения за оскорбительные слова, произнесенные им 5 марта перед началом выступления группы KAZKA во Дворце Спорта.

Напомним, что Остапчук назвал “Евровидение“ конкурсом геев, инвалидов и фриков. Также ведущий выразил уверенность, что победа российской группы Little Big в этом году очевидна.

Спустя несколько дней Владимир публично извинился перед аудиторией.

Друзья, этим постом хочу принести свои искренние извинения за некорректные высказывания, произнесенные мной пару дней назад во Дворце спорта. Я не хотел никого обидеть. После справедливых замечаний в мою сторону, я не сразу разобрался в их сути и, поторопившись, ответил налету. После двух дней размышлений, поставив себя на место тех, кого мог оскорбить, я понял насколько больно могли ранить слова и термины, которые я легкомысленно, не задумываясь, в юмористическом кураже, произнес, - попросил он прощения.

Ранее стало известно, что Владимир Остапчук во второй раз станет ведущим музыкальной премии YUNA.

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