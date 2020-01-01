Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк сделала эмоциональное заявление
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала пост на своей странице в Инстаграм, посвятив его всем, кто поддерживает ее в настоящее время. По словам Анны, сейчас она проходит самый сложный период в жизни.
Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье, - написала Анна Заворотнюк в сети.
Она выразила надежду, что ее звездная мама поправится, а фолловеры поддержали девушку в комментариях.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк перевели в другую клинику.
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