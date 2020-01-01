Джаред Лето чуть не погиб во время скалолазания

Актер рассказал об инциденте в Инстаграм.

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Джаред Лето, который недавно продемонстрировал стальной пресс, предпочитает экстремальный отдых. Вокалист группы Thirty Seconds to Mars давно занимается скалолазанием, однако накануне покорение новых вершин едва не обернулось для него трагедией.

На своей странице в Инстаграм Лето рассказал, как чуть не погиб во время занятия скалолазанием. Он написал, что заранее не проверил экипировку, и это могло стоить ему жизни.

Не хочу драматизировать, но сегодня я чуть не погиб. Мы с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом едва не сорвались со скалы, - написал Джаред, опубликовав следующее фото.

Артист добавил, что страховочная веревка оборвалась в тот момент, когда он находился на высоте около 600 футов. В этот момент его подстраховал тренер по скалолазанию.

Я помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент: больше осознания положения, чем страха, и немного меланхолия. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы прошли это и выжили. Это было достаточно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью, - поделился музыкант.

Ранее эпатажный Джаред Лето устроил концерт на киевском мосту.

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