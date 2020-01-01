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Умер актер-близнец из комедии "Няньки"

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Дэвид Пол не дожил до дня рождения два дня.
Умер актер-близнец из комедии "Няньки"
Умер актер-близнец из комедии "Няньки"
Кадр из фильма

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Американский актер и бодибилдер Дэвид Пол, известный по главной роли в фильме “Няньки“, скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает EOB News в субботу, 7 марта.

По данным издания, артист умер за двое суток до дня рождения. Об этом сообщил его брат-близнец Питер, вместе с которым Дэвид снимался в культовой комедии “Няньки“.

Пока нет информации о причине смерти актера. Источники утверждают, что он умер во сне.

Отметим, Дэвид и Питер Полы прославились в 80-е годы, снявшись в таких фильмах, как “Варвары“, “Двойные неприятности“, “Няньки“ и другие. Сам же Дэвид родился 8 марта 1957 года. В последние годы жизни профессионально занимался фотографией, помимо актерской деятельности он также писал музыку и стихи, играл на гитаре.

Ранее мы писали, что в США умер 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас.

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Теги: Дэвид Пол, актер, Няньки, умер
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