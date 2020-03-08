Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов

Хореограф никогда не делает откровенных фото.

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Участница шоу “Танці з зірками“ Алена Шоптенко, которая недавно впервые показала свою маму, призналась, почему не делает откровенных фото и не снимается для мужских журналов. По словам хореографа, ей неоднократно предлагали позировать обнаженной.

Я отказывала. Я просто думала, что это не моя сила. Мне казалось, что я профессионал, хореограф, что у меня совсем другие приоритеты. Хоть я и танцую в очень откровенных нарядах, - говорит Шоптенко в интервью для “Светской жизни“.

instagram.com/alena_shoptenko/

Звезда добавила, что еще не делала и откровенной фотосессии даже для себя. Тем не менее, ей хотелось бы “что-то оставить на память“, особенно после рождения ребенка.

Недавно Дмитрий Дикусар рассказал о болезненном расставании с Аленой Шоптенко.

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