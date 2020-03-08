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Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов

Комментариев: 3
Хореограф никогда не делает откровенных фото.
Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов
Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов
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Участница шоу “Танці з зірками“ Алена Шоптенко, которая недавно впервые показала свою маму, призналась, почему не делает откровенных фото и не снимается для мужских журналов. По словам хореографа, ей неоднократно предлагали позировать обнаженной.

Я отказывала. Я просто думала, что это не моя сила. Мне казалось, что я профессионал, хореограф, что у меня совсем другие приоритеты. Хоть я и танцую в очень откровенных нарядах, - говорит Шоптенко в интервью для “Светской жизни“. 

 

instagram.com/alena_shoptenko/

 

Звезда добавила, что еще не делала и откровенной фотосессии даже для себя. Тем не менее, ей хотелось бы “что-то оставить на память“, особенно после рождения ребенка.

Недавно Дмитрий Дикусар рассказал о болезненном расставании с Аленой Шоптенко.

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Теги: Алена Шоптенко, хореограф
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.03.2020, 22:17
Оценка:  0
гость
посредственность которая себя королевой красоты возомнила ))
гость  (аноним)  08.03.2020, 15:02
Оценка:  0
гость
Патамушто короста!
гость  (аноним)  08.03.2020, 10:16
Оценка:  0
гость
На неё только Монатик и Зибров могут дрочить. Кому она нужна.
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