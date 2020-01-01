"Холостяк-10": все участницы проекта

1 выпуск реалити состоялся 6 марта.

В пятницу, 6 марта, состоялась премьера романтического шоу “Холостяк-10“. Главным героем юбилейного сезона стал пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк. Ниже предлагаем полный список участниц, которые будут бороться за его сердце.

На шоу “Холостяк-10“ 25 девушек, однако Максим выбрал лишь 16.

Все участницы шоу “Холостяк-10“:

Дана, 21 год

Живет в Днепре, работает массажистом-реабилитологом в своей студии красоты. Девушка занимается верховой ездой и мечтает построить крепкую семью, где муж и жена – партнеры, которые вместе развиваются и идут в одном направлении. Кроме того, хочет открыть свой реабилитационный центр и помогать людям.

Юлия, 22 года

Девушка из Ровно, но живет в Киеве, работает моделью. Увлекается путешествиями и изучением культур. Мечтает открыть свое дело, быть успешной, приносить пользу миру, а не разрушать его. А также быть в гармонии с собой.

Лея, 27 лет

Живет в Киеве, работает мастером по маникюру, продает одежду в интернете и занимается блогерством. Любит петь, писать стихи, помогать девушкам становиться лучше. В жизни мечтает создать семью и стать самодостаточной.

Дарья, 23 года

Девушка из Кривого Рога, занимается гимнастикой и параллельно работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу. Увлекается путешествиями и имеет мечту открыть собственную студию (с детства хочет стать олимпийской чемпионкой).

Богдана, 25 лет

Живет в Киеве и является владелицей модельного агентства. Девушка пишет стихи и поет в свободное время. Ее цель в жизни: создание гармоничных отношений. А также дальнейшее развитие своего агентства, запуск нового проекта, связанного с поэзией, и создание авторской программы о сексе и отношениях.

Алена, 25 лет

Живет в Харькове и работает IT-хантером (фриланс-рекрутер, HR-менеджер). Занимается фотографированием, моделингом, pole dance и exotic dance. Мечтает создать крепкую семью и встретить любимого человека, а также реализовать себя как фотограф.

Виктория, 26 лет

Девушка живет в Полтаве, а работает администратором в PR-агентстве. Увлекается ездой на лошадях, прогулками, танцами, пением и рисованием. Мечтает найти своего человека, построить крепкую, надежную семью и стать прекрасной мамой минимум двоих детей и быть для них примером для подражания.

Елена, 27 лет

Родилась в селе Маяки, Одесской области. Работает девушка в дистрибьюторской компании руководителем службы качества и квалификации. Увлекается танцами, ездой на велосипеде. В жизни мечтает реализоваться себя как женщина, стать мамой, отличной женой, а также при этом иметь свой ресторан и успешно управлять им.

Наталья, 25 лет

Девушка живет в Днепре. Работает правой рукой крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Также она создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов – обучает и подбирает персональных помощников.

Увлекается путешествиями, бизнес-проектами, экстремальными видами спорта. Мечтает стать топовым профессионалом в своей нише, создать счастливую гармоничную семью, путешествовать и наслаждаться каждым днем жизни.

Анна, 23 года

Девушка – из Днепра, профессионально занимается рисованием. Увлекается верховой ездой и чтением книг. Цель в ее жизни: совершить кругосветное путешествие и увидеть все 7 чудес света. А также мечтает, чтобы Меладзе выступил на ее свадьбе.

Алина, 24 года

Родилась в городе Корец, Ровненской области. Работает менеджером по продажам и стилистом. Занимается вокалом, созданием контента, макияжем и прическами. В жизни мечтает найти человека с которым “ёкнет“ сердце.

Интересно, что Алина участвовала в шоу “Х-фактор“, где уже успела завоевать симпатию немалого количества зрителей.

Анастасия, 21 год

Девушка родилась в Сумской области, занимается – танцами. Увлекается своей профессией и любит путешествовать. Цель в ее жизни: много путешествовать и встретить настоящую любовь.

Анна, 26 лет

Девушка живет в Киеве с родителями и работает юристом. Увлекается музыкой и плаванием. А мечтает создать счастливую и крепкую семью.



Валерия, 25 лет

Девушка тоже живет в Киеве, работает в интернет-магазине женской одежды. Увлекается рисованием картин по номерам и спортом. В жизни мечтает построить крепкую семью.

Ольга, 22 года

Девушка родилась в Дружковке в Донецкой области, но последние 5 лет живет в Киеве. Известно, что девушка работает в Верховной Раде Украины помощницей народного депутата и имеет собственное дело. Как говорит Ольга, она выращивает и продает “огород на подоконнике“.

Также девушка мечтает реализовать все свои идеи и поехать в кругосветное путешествие. Цель — прожить жизнь так, чтобы дети гордились, при этом быть обеспеченным и старость встретить где-то на островах.

Ранее мы писали, как прошел первый эпизод шоу “Холостяк-10“.

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