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Сергей и Снежана Бабкины рассказали о состоянии здоровья своего сына

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13-летний Артур попал в реанимацию.
Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Instagram

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Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкина поделились с поклонниками подробностями состояния своего старшего сына. Накануне 13-летний Артур был госпитализирован с пневмонией.

По словам Снежаны, на сегодняшний день мальчик чувствует себя уже намного лучше. В своем Instagram звезда опубликовала видео, в котором отметила, что они с Сергеем по работе были в Киеве, однако постоянно находились с сыном на связи. 

Мы целый день на связи с Артусиком, у него все хорошо. С ним моя мама сегодня была. Он уже начал хорошо кушать. У него перестал болеть живот, даже уже смотрит какой-то фильм, так что все, слава Богу, под контролем. Спасибо вам большое за ваши сообщения. Я очень вам благодарна за ваши волнения и за ваши пожелания, - говорит жена Бабкина.

А недавно дочь Ольги Сумской очаровала Сеть “беременным“ фото.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, дети звезд
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