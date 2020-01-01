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Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу

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Всему виной коронавирус.
Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу
Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу
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Кэти Перри, которая недавно сообщила, что беременна, и ее жених Орландо Блум перенесли свадьбу. Церемония должна была состояться в Японии, однако из-за эпидемии коронавируса пара решила отложить праздник, передает издание People.

У них все было готово. На свадьбе ожидалось 150 гостей. Кэти очень взволнована тем фактом, что пойдет к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец все детали свадьбы улажены, но из-за коронавируса им пришлось взять паузу, - говорит инсайдер.

Когда теперь состоится свадьба знаменитостей - остается загадкой. А вот ребенок Перри и Блума должен появиться на свет уже этим летом.

Ранее Кэти Перри потеряла сознание во время съемок телешоу.

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Теги: Кэти Перри, Орландо Блум, свадьба, коронавирус
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