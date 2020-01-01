Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу

Всему виной коронавирус.

Читай также: Голливудский актер Орландо Блум показал, как выглядел в детстве

Кэти Перри, которая недавно сообщила, что беременна, и ее жених Орландо Блум перенесли свадьбу. Церемония должна была состояться в Японии, однако из-за эпидемии коронавируса пара решила отложить праздник, передает издание People.

У них все было готово. На свадьбе ожидалось 150 гостей. Кэти очень взволнована тем фактом, что пойдет к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец все детали свадьбы улажены, но из-за коронавируса им пришлось взять паузу, - говорит инсайдер.

Когда теперь состоится свадьба знаменитостей - остается загадкой. А вот ребенок Перри и Блума должен появиться на свет уже этим летом.

Ранее Кэти Перри потеряла сознание во время съемок телешоу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​