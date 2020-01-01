Узнайте, какие подарки делают звезды Нового канала своим любимым женщинам.

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Международный женский день ежегодно отмечают миллионы людей во всем мире. Изначально 8 Марта считалось Днем борьбы за права женщин, но сейчас эта дата ассоциируется с праздником весны и любви. Девушки надевают лучшие платья, мужчины бегают с охапками цветов. Не остаются в стороне и звезды Нового канала. Мы узнали, как они готовятся к празднику, и чем будут радовать любимых

Александр Педан придумал схему подарков



Цветы, колбаса и билеты на концерт: звезды Нового канала – о подарках на 8 Марта Пресс-служба

Ведущий проекта «Эксы» хорошо относится к Международному женскому дню, так как для него это лишняя возможность порадовать любимых девочек – жену Инну и дочь Леру:

– Я считаю, что чем больше существует праздников, когда ты можешь поздравить свою вторую половинку, тем лучше. 8 Марта, 14 февраля и все остальные даты, в которые я могу сделать что-то приятное для своих девочек, – даты, которыми я не брезгую.

Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, Александр начал готовиться к празднику заранее.

– Подарок я буду готовить заранее, потому что мне не нравится массовая цветочная истерия 8-го марта, – улыбается ведущий. – Обычно по поводу подарка для жены советуюсь с дочерью, а по поводу презента для дочери – с женой. Вот такая у меня схема. А скоро Марк (сын Педана, – прим. ред.) подрастет, и можно будет уже вместе с ним кооперироваться.

Макс Узол создал собственную праздничную традицию

Цветы, колбаса и билеты на концерт: звезды Нового канала – о подарках на 8 Марта пресс-служба

– Как по мне, 8 Марта – олдскульный праздник, который сегодня уже не актуален. По крайней мере, в развитых цивилизованных странах. Его учредили, чтобы дать женщинам права наравне с мужчинами: одинаковую зарплату, право голосовать, руководить. И если тогда женщин действительно сильно ущемляли, что не давало им развиваться и реализовываться, то теперь они преуспевают похлеще мужчин, – улыбается Макс. – Сейчас все на равных. Есть девушки солдаты, таксисты, президенты.

Тревел-ведущий Нового канала считает, что 8 Марта – это День святого Валентина, но только для девушек. Ведь в эту дату, как и 14 февраля, они получают цветы, открытки, милые сюрпризы.

Тем не менее, Международный женский день Узол любит, так как у ведущего есть свои особые восьмимартовские традиции:

– Для меня это праздник детства. Когда ты вырезаешь открыточку в форме восьмерки, пишешь письмо тете, идешь в гости к бабушке. И самое мое любимое – всегда перед 8 Марта я ходил к речке, залезал на деревья и рвал котики, чтобы сделать маме красивый букет. Да, часто приходил после этого поцарапанным, но зато довольным. С тех пор это стало нашей традицией. Дома обязательно должен стоять букет из веточек. Поэтому 8 Марта – это, прежде всего, котики.

Судя по всему, жена Макса Оля Манько (тоже тревел-ведущая Нового канала) получает незабываемые подарки к Женскому дню.

– Девушкам на 8 Марта хочу пожелать, чтобы с самого утра 8 марта они нашли под подушкой маленькую записочку с сердечком, под кроватью – букет цветов, а вечером их неожиданно затащили на концерт любимой группы, – говорит Макс Узол. А еще лучше, если это будут делать для них в любой день и без повода.

Макс Сосновский дарит любимой колбасу

Цветы, колбаса и билеты на концерт: звезды Нового канала – о подарках на 8 Марта пресс-служба

– Как для парня, для меня 8 Марта – очень тяжелый день. Чтобы сделать подарки своим матерям, сестрам, женщинам, надо брать кредит! Вы вообще видели, как растут цены перед этим праздником? – смеется Макс. – Вообще я считаю, что подарки должны быть практичными. Поэтому однажды подарил своей девушке огромный пакет с едой, где были колбаса, сыр, хамон и какое-то дорогое вино.

Выпускник первого сезона «Топ-модели по-украински» по прозвищу «Физрук» считает: для того, чтобы сделать любимым приятно, не надо ждать праздника. Поэтому он радует главных женщин в своей жизни по поводу и без него.

Всем женщинам Макс желает оставаться музами, продолжать дарить нежность и красоту.

– Женщина – это шея, а мужчина – голова. Поэтому желаю всем мужчинам, чтобы их крутили только в хорошие стороны, – добавил Сосновский.

Олег Кензов засыпает женщин цветами



Ведущий проекта «Кохання на виживання» любит делать приятно своим родным, но в этом году не сможет провести праздник вместе с ними. Зато сделает подарок сотням украинок.

– К 8 Марта я отношусь особенно, потому что у меня есть мама, сестра, девушка, дочь, племянница. И всем нужно что-то подарить, – улыбается Олег. – К сожалению, с 6 по 8 марта я проведу вдали от близких. В нашей стране мужчин-артистов не так уж и много, но кто-то же должен радовать женщин в их праздник! В эти дни я буду давать концерты в разных городах Украины.

При этом музыкальным подарком Кензов не ограничится:

– Обязательный атрибут 8 Марта – цветы. В этот день я дарю их всем женщинам без исключения.

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