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Звездные мужчины поздравили женщин с праздником весны

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Ведущие канала "Украина" записали видеообращение в честь 8 марта.
Звездные мужчины поздравили женщин с праздником весны
Звездные мужчины поздравили женщин с праздником весны
пресс-служба

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Ведущие канала “Украина“ поздравили всех представительниц прекрасного пола с главным праздником весны, красоты и женственности - 8 марта. В праздничном видео ведущие Олег Панюта, Максим Сикора, Виталий Школьный, Ярослав Куц, Тимур Асланов, Григорий Герман и Тимур Мирошниченко обратились ко всем женщинам страны и выразили им свои искренние пожелания.

Олег Панюта, ведущий информационно-аналитического еженедельника «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой:

“Дорогие женщины! 8 марта - это дополнительный повод сказать всем тем, кто для вас является родным, близким о своих чувствах, подарить искреннюю улыбку, хорошее настроение. И не обязательно только 8 марта. Делайте это каждый день“.

Виталий Школьный, ведущий новостей “Сегодня“:

“Зима выдалась теплой впервые за 140 лет. Но существует один день, когда всегда тепло и солнечно - это 8 марта. День весны, радости и всего хорошего. Будьте здоровы всегда“.

Ярослав Куц, ведущий программы “Контролер“:

“Девушки, красавицы, женщины, наша лучшая половина этого человечества, я вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Я желаю вам здоровья, вдохновения, неистового счастья, любви и красоты во всем“.

Максим Сикора, ведущий новостей “Сегодня“:

“С наступающим вас праздником весны - 8 марта. Это прекрасный мужской праздник. Так, ну, конечно, женский по содержанию, но по форме, все же, мужской. Я хочу всем вам пожелать, чтобы мужчины, которые вас окружают, это понимали и всегда вас искренне любили“.

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Теги: канал Украина, 8 марта
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  06.03.2020, 18:11
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pусский
Я тоже пёрнул для всех хохлушек!
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