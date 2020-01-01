В кинотеатре "Оскар" прошел допремьерный показ "Побачення у Вегасі"

Гала-премьера новой украинской романтической комедии состоялась 3 марта при участии звезд телевидения, певцов, блоггеров и актеров.

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3 марта в кинотеатре “Оскар“ в ТРЦ Gulliver состоялась гала-премьера новой украинской романтической комедии “ПОБАЧЕННЯ у ВЕГАСІ“. Первыми фильм просмотрели Maruv, Катя Осадчая, Владимир Остапчук, Вова зі Львова, Павел Зибров, Дарья Петрожицкая, Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Михаил Ясинский, Богдан Юсипчук, Мишель Андраде, Виталина Ющенко, Олег Собчук, Диана Глостер и другие звездные гости.

Настроение вечера создавали ведущая Мила Еремеева (NRJ) и DJ-сет от Сани Дымова. Алкогольный партнер вечеринки - Yellow Tail. Генеральный информационный партнер - 1+1.

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“ПОБАЧЕННЯ У ВЕГАСІ“ расскажет о поездке рекламных агентов из конкурирующих агентств, Марины и Артема, в Лас-Вегас. Там они будут бороться за подписание контракта с важным клиентом. Но все идет не по плану, когда их снимают с рейса в Лос-Анджелесе, и рабочая поездка в Вегас превращается в roadtrip через всю Америку. Съемки многих сцен фильма проходили в Лас-Вегасе, в пустынях Калифорнии, в городе Ланкастер и на всемирно известном пляже Venice Beach.

Официальный старт проката фильма во всех кинотеатрах страны – 5 марта.

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