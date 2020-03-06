В некоторых видео рассказывают, как правильно носить маски.

Опасная страсть: На Pornhub массово ищут ролики о коронавирусе pinterest.com

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На рейтинговом порноресурсе Pornhub увеличились запросы на ролики, в которых фигурируют артибуты защиты от кронавируса - маски и даже защитные костюмы. По запросу коронавирус поиск выдает более сотни роликов. На эту тенденцию обратили внимание журналисты издания VICE.

Сюжеты встречаются довольно разнообразные. В одном из видео даже разыгрывается сценка задержания девушки, которая может быть заражена вирусом. Ее преследует человек в защитном костюме, а уже после поимки и проверки - действует, как велит закон жанра.

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Примечательно, что в некоторых роликах, кроме секса в масках и распираторах, можно увидеть инструкцию, как их правильно носить и даже услышать о том, как передается вирус.

Официальный представитель Pornhub объяснил такой интерес извечной любовью публики к фильмам ужасов. А вот порноактер Чейз Паундчер, который принял участие в одном из таких роликов, называет такой контент "развлекательным" и считает, что интерес вызван "необычной новинкой".

Я думаю, что люди ищут это просто как глупую новинку и на самом деле меньшинство подходит к такому содержанию серьезно ... Считаю, что это привлекает людей, поскольку помогает улучшить настроение, - отметил Паундчер.

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