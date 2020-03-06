Победительница "Евровидения" Руслана презентовала новый мини-альбом

Певица Руслана выпустила мини-альбом под названием "Ми Вітер".

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В пятницу, 6 марта, известная украинская певица, победительница “Евровидения 2004“ Руслана поделилась с поклонниками радостной новостью. На своей странице в Facebook артистка сообщила о выходе нового мини-альбома.

В пластинку вошли четыре свежие композиции “Ми вітер“, “Я люблю“, “Дівоча ніч“, “Ще не вечір“ и два бонусных трека “It's Magical“ и “We Are Wind“. Все песни исполнены в поп-этно стиле.

“Вважаю цю весну особливою! Сьогодні вийшов мій новий міні-альбом “Ми вітер“ - музика, що вже зроблена на чистій енергії. Всім прихильникам своєї музики я хочу віддати енергію цих звуків. Всім прихальникам чистої енергії я віддаю чисту енергію через музику. “Ми вітер”. Новий міні-альбом та сингл. Нове масштабне відео. Новий стиль. Нова філософія. Нова Руслана“, - прокомментировала певица.

Ранее сообщалось, какие приглашенные звезды выступят на “Евровидении 2020“.

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