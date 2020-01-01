Кино, клипы и работа в Нью-Йорке: чем занимаются выпускники "Супермодели по-украински" и "Топ-модели по-украински"

Что важнее – победа или участие? И то, и то! Доказывают участники модельных реалити Нового канала.

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Не секрет, что девушки (а два сезона – и парни) приходят на «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински» ради победы. Но среди выпускников реалити есть масса примеров ребят, которые не победили, но при этом стали востребованными профессионалами. Главное – упорно работать и уверенно идти к своей цели.

«Супермодель по-украински», 1 сезон

Таня Брык отработала десятки заграничных контрактов

Чем занимаются выпускники "Супермодели по-украински" и "Топ-модели по-украински" пресс-служба

– Одна из моих любимых стран – Сингапур. Больше всего мне нравится то, насколько серьезно там относятся к законам и безопасности, – говорит Таня. – Еще это государство радует дружелюбными людьми и невероятными пейзажами. Это место, где шикарные высотки органично переплетаются с природой.

Сразу же после окончания проекта модель занялась собой – сбросила 10 кг и активно приступила к работе. Она не сходила с подиумов, работала на фотосессиях. Усилия не остались незамеченными – сейчас девушка сотрудничает сразу с пятью модельными агентствами в Великобритании, Испании, Австрии, Франции и родной Украине.

Во время работы в Дубае (ОАЭ) девушка встретила француза Рафаэля, с которым у нее завязались романтические отношения. Пара вместе уже более года, но выходить замуж Таня не спешит – говорит, что пока не готова к семье.

«Супермодель по-украински», 2 сезон

Арина Любителева покорила Нью-Йорк и басиста Imagine Dragons

Чем занимаются выпускники "Супермодели по-украински" и "Топ-модели по-украински" пресс-служба

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Арина Любителева покинула проект за шаг до финала, но все равно смогла покорить мировые подиумы. Ее проще застать на работе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Токио, Гонконге или Милане, чем в Киеве. Она делала показы в Philipp Plein и Stella McCartny, снималась для обложки Harper's Bazar. С высоты своего опыта девушка утверждает: жизнь модели не так проста, как кому-то может показаться на первый взгляд.

– На самом деле, мало кто задумывается, с какими трудностями модели сталкиваются в работе. Например, выживать в чужой стране на копейки, делить маленькую квартиру с другими девочками и спать на полу, – вспоминает Арина. – Однажды у меня неделю не было денег даже на еду. Повезло, что рядом была лучшая подруга, которая мне помогала.

В США девушка не только работала, но и устраивала личную жизнь. В свое время у Арины начали завязываться романтические отношения с басистом популярной группы Imagine Dragons Беном Макки, однако вешать ярлык «бойфренд» на музыканта модель не спешит.

«Супермодель по-украински», 3 сезон

Анна Тихомирова стала успешной актрисой

Чем занимаются выпускники "Супермодели по-украински" и "Топ-модели по-украински" пресс-служба

– Изначально я хотела поступать на гимнастику, но судьба распорядилась иначе, и я закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств по специальности «Актер кино и театра», – говорит Аня. – Сейчас мне очень нравится то, чем я занимаюсь. В очередной раз убедилась: все, что ни делается, – к лучшему.

«Топ-модель по-украински», 1 сезон

Аня покинула свой сезон проекта на второй же неделе! Но ей удалось добиться профессиональных успехов. Правда, она передумала работать в модельной сфере и стала актрисой. Девушка начинала со съемок в клипах группы «АГОНЬ» и диджея Busy P, который также является менеджером легендарных Daft Punk. И вскоре вышла на новый актерский уровень – уже сыграла главную роль в фильме «DZIDZIO Перший раз» (причем ее выбрали среди 666 претенденток), а также в сериале «Новенька».

Маша Шевченко дефилировала на показах Жан-Поля Готье и Джорджо Армани

Чем занимаются выпускники "Супермодели по-украински" и "Топ-модели по-украински" пресс-служба

– На показ Готье меня отобрали без кастинга еще до прилета в Париж. Просто кто-то из членов команды дизайнера увидел мой рабочий профиль в интернете и связался с моим агентством, – говорит Маша. – По приезду в Париж я сразу отправилась на примерку.

Во время съемок проекта Маша сломала ногу. И спустя неделю испытаний в гипсе уехала домой. Там успела поработать барменом, набить с десяток тату. И вернуться к карьере модели. Шевченко исполнила мечту своего соперника, победителя проекта Самвела Туманяна, и поработала с Джорджо Армани в рамках Парижской недели моды. Плюс, приняла участие в прощальном показе легендарного французского модельера Жан-Поля Готье, где дефилировала на одном подиуме с всемирно известными Беллой и Джиджи Хадид, Ириной Шейк и Дитой фон Тиз.

Девушка сотрудничает с тремя модельными агентствами (в Украине, Италии и Франции) и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Топ-модель по-украински», 2 сезон

Дима Топоринский стал звездой клипов

Чем занимаются выпускники "Супермодели по-украински" и "Топ-модели по-украински" пресс-служба

Второй сезон «Топ-модели по-украински» стал судьбоносным для Димы Топоринского сразу по нескольким причинам: парень не только получил толчок к профессиональному росту, но и встретил на проекте свою любовь – Ярославу Крутову.

Яркий типаж, запоминающаяся внешность и трудоголизм сделали Диму востребованной моделью. Топоринский снялся в клипах Pianoбой, Анны Седоковой, «Время и Стекло», Jerry Heil и Димаша Кудайбергенова. Также парня можно регулярно увидеть на Неделях моды и в лукбуках украинских брендов.

«Топ-модель по-украински», 3 сезон

Тетя Мотя покорила Литковскую

Чем занимаются выпускники "Супермодели по-украински" и "Топ-модели по-украински" пресс-служба

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Катя Куличенко по прозвищу Тетя Мотя прослыла самой скандальной участницей третьего сезона «Топ-модели по-украински». Несмотря на то, что девушка была зачинщицей большинства скандалов и конфликтов, после окончания проекта она остепенилась и всерьез взялась за работу. Катя участвовала не только в Ukrainian Fashion Week, но и в Парижской неделе моды – дефилировала на показе украинского бренда LITKOVSKAYA.

– Обожаю одежду Литковской! В ее коллекции каждый образ идеален, – делилась впечатлениями Тетя Мотя. – Показ в Париже был нереальным, хочу еще и еще!

Сейчас Катя работает за границей – несколько недель она провела в Милане, после чего отправилась в Париж.

Напомним, что на сайте Нового канала проходит второй этап голосования за участниц Суперсезона проекта «Супер Топ-модель по-украински», в котором за победу будут сражаться самые яркие участницы из всех предыдущих сезонов реалити СМПУ и ТМПУ.

Ранее мы писали, о личной жизни участниц “Топ-модель по-украински“.