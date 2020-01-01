Блондинки устроили проверку Антону Лирнику.

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего пресс-служба

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Не съесть, а понадкусывать. Так можно назвать баттл, который придумала блондо-бомба Юля для звездного участника, телеведущего Антона Лирника.

– Открытый холодильник через 45 секунд начинает неприятно «пищать», – говорит Юля. – Уверена, что каждый из нас пытается за это время взять из него что-то вкусненькое. Но потихоньку, чтобы никто из родственников не услышал, что вы пошли есть. Ведь звук может вас выдать.

Девушка призналась, что ночью она частенько заглядывает в холодильник. И, конечно же, успевает за 45 секунд набрать целую миску вкусностей.



В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего пресс-служба

– Антон, теперь проверим вашу ловкость, – сказала Юля. – Сейчас мы будем доставать из холодильника по одному продукту и надкусывать его. Победит тот, у кого на тарелке окажется больше еды.

Салями, сыр, лук, морковь, грибы... Продукты на любой вкус. Юля с Антоном грызли все, что попадалось под руки.

Баттл закончился со счетом 17: 10 в пользу блондинки.



В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего пресс-служба

Наблюдая за конкурсом, Леся Никитюк так проголодалась, что схватила сырое яйцо и прокусила.

– Странно, что никто не взял его, – удивленно прокомментировала Леди Ле.

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