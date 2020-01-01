Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего

Комментариев: 0
Блондинки устроили проверку Антону Лирнику.
В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего
В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего
пресс-служба

Читай также: Участницы “Від пацанки до панянки“ затусили на вечеринке с “жизнелюбами“

Не съесть, а понадкусывать. Так можно назвать баттл, который придумала блондо-бомба Юля для звездного участника, телеведущего Антона Лирника.

– Открытый холодильник через 45 секунд начинает неприятно «пищать», – говорит Юля. – Уверена, что каждый из нас пытается за это время взять из него что-то вкусненькое. Но потихоньку, чтобы никто из родственников не услышал, что вы пошли есть. Ведь звук может вас выдать.

Девушка призналась, что ночью она частенько заглядывает в холодильник. И, конечно же, успевает за 45 секунд набрать целую миску вкусностей.

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего
В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего
пресс-служба

– Антон, теперь проверим вашу ловкость, – сказала Юля. – Сейчас мы будем доставать из холодильника по одному продукту и надкусывать его. Победит тот, у кого на тарелке окажется больше еды.

Салями, сыр, лук, морковь, грибы... Продукты на любой вкус. Юля с Антоном грызли все, что попадалось под руки.

Баттл закончился со счетом 17: 10 в пользу блондинки.

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего
В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале «златовласка» накормила телеведущего
пресс-служба

Наблюдая за конкурсом, Леся Никитюк так проголодалась, что схватила сырое яйцо и прокусила.

– Странно, что никто не взял его, – удивленно прокомментировала Леди Ле.

Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, чтобы не пропустить самые интересные моменты шоу «Кто против блондинок?»

Ранее мы писали, что Тина Кароль думает о Сергее Притуле и Евгении Кошевом. 

Поделись:
Теги: Кто против блондинок, Антон Лирник, новый канал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь