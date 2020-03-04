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Мужу Ники Минаж грозит 10 лет тюрьмы - СМИ

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Отсидевшего за изнасилование несовершеннолетней Кеннета Петти снова арестовали.
Мужу Ники Минаж грозит 10 лет тюрьмы - СМИ
Мужу Ники Минаж грозит 10 лет тюрьмы - СМИ
instagram.com/nickiminaj

Супруга известной американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, Кеннета Петти снова арестовали. Причиной стало то, что мужчина, который ранее был осужден за изнасилование 16-летней, не зарегистрировался в Калифорнии как сексуальный преступник. Об этом пишет TMZ.

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Как сообщает издание, Кеннет отсидел за изнасилование четыре года в государственной тюрьме Нью-Йорка. В этом штате его внесли в список преступников. Позже Петти переехал в Калифорнию, однако не прошел повторную регистрацию. За это его могут посадить на 10 лет.

Первое слушание дела состоялось в среду, 4 марта. Муж Минаж не признал своей вины. Сейчас он находится под домашним арестом. Второе судовое заседание пройдет 23 марта.

Ранее Ники Минаж впервые показала обручальное кольцо за 1,1 миллион долларов.

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Теги: Ники Минаж, Кеннет Петти
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Источник: Ivona bigmir)net

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