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Меняет подгузники и кормит дочку: Энрике Иглесиас впервые рассказал об отцовстве

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30 января Анна Курникова родила Иглесиасу еще одну дочь.
Меняет подгузники и кормит дочку: Энрике Иглесиас впервые рассказал об отцовстве
Меняет подгузники и кормит дочку: Энрике Иглесиас впервые рассказал об отцовстве
Getty images

В четверг, 30 января, всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стал отцом. Его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова родила дочь. Имя малышки звездные родители держат в тайне.

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Отметим, что первыми снимками новорожденной девочки пара поделилась лишь спустя две недели после родов. А первый комментарий в СМИ по поводу пополнения в семьи Энрике дал только через месяц.

Так, в среду, 4 марта, исполнитель дал интервью изданию Entertainment Tonight, в котором заявил, что ему нравится ухаживать за маленькой дочерью. Он может поменять подгузник и покормить малышку. Однако, 44-летний певец признался, что нуждается в помощнике.

“Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не изменил это ни за что в мире. Я легко меняю подгузники и могу покормить ее. Я думал, что мне не нужна помощь. Даже своей маме говорил, что мы справляемся. Но однажды я уснул во время кормления. И тогда я понял, что это опасно, и признал, что мне все-таки нужна помощь“, - рассказал Иглесиас.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова с новорожденной дочерью
Энрике Иглесиас и Анна Курникова с новорожденной дочерью
instagram.com/annakournikova/

Ранее Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом.

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Теги: Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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Источник: Ivona bigmir)net

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