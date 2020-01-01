В Киеве состоялась церемония награждения “ТОП-100 выдающихся женщин Киева”

Награждение прошло 1 марта в столичном ресторане восточной и европейской кухни Shah-Plov.

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1 марта в Киеве состоялась официальная церемония награждения “ТОП-100 выдающихся женщин КИЕВА” в изысканном ресторане восточной и европейской кухни Shah-Plov.

“Благодаря возможности Клуба Успешных Женщин, мы рады уже второй раз выбрать 100 лучших и влиятельных лидеров-женщин из разных сфер деятельности и популяризировать их на благо Украины”,- отметила организатор мероприятия, председатель Клуба Успешных Женщин - Киев - Лилия Олейник.

Лауреаты проекта “ТОП-100 выдающихся женщин КИЕВА” вошли во второй масштабного Национального рейтинга “ТОП-100 ЖЕНЩИН УКРАИНЫ” по представлению Номинационной Коллегии Национального рейтинга признания “ТОП-100 ЖЕНЩИН УКРАИНЫ” во главе с Экспертным Советом “Европейского Бюро Развития Бизнеса”.

Ведущим мероприятия выступил непревзойденный Андрей Карпов.

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На мероприятии победительниц поздравили известные украинские исполнители Камалия и Наталья Шелепницкая, а также выступили Ксанти, Евгения Скарлет, Ленара Османова, София Егорова, Галина Солодкая, Ярослав Смаль, Екатерина Остапчук и Анастасия Евдоченко, а феерически закрыла мероприятие Любовь Ницца. Мероприятие сопровождалось уникальным аккомпанементом саксофониста Алексея Смирнова.

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Успешных женщин поздравляли Надир Ахундов - владелец ресторана Shah-Plov, Александр Костельнюк - владелец центров ветерблогии и реабилитации Kostelnyuk Center, Иван Степурин - владелец издательства Саммит-Книга, Сергей Шаблий - исполничельный директор Фитнес группы Континент, Зубрицкий Евгений - основатель бренда Zubritsky Family, Алексей Смирнов - артист и саксофонист, Ярослав Смаль - оперный певец и победитель X-Factor, Климашенко Константин - владелец арт-кафе Букитория, Денис Белоногов - владелец бренда Kvitkauk, представитель ресторана “Канарейка”, Зарахович Анатолий - совладелец компании Мединна и торговой марки АкваМелан.

“Один из крупнейших Даров женщины - это способность к объединению. Женщина может объединять, гармонизировать, и вносить согласие туда, где царят раздор и непонимание. Именно такие события, как церемония награждения “ТОП-100 выдающихся женщин КИЕВА”, показывают лучших женщин и объединяют их на благо Украины”, - отметиласоорганизатор мероприятия, основатель 1-го блог-журнала Украине LuckyUkraine Олеся Тарасенко.

Партнерами церемонии выступили:

Титульный бьюти партнер - крупнейший в Украине магазин профессиональных и оригинальных товаров для красоты AmoreShop.

Генеральный партнер - Ресторан “Канарейка” - не просто ресторан, а настоящий остров спокойствия в столичных джунглях.

Цветочный партнер - Kvitkauk.

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Партнеры - Сеть фитнес-клубов “СпортЛэнд”, “Евразия” - японская и европейская кухня, AquaMelan - структурированная вода с меланином, лаунж-кафе “I live”, консалтинговое агентство “Успех без границ”, кондитерская “Лаванда”, профессиональная музыкальная академия “ART MUS”, ателье меха и кожи “KLI & Ko”, Парк Киевская Русь, книжное издательство “Саммит-Книга”, арт-кафе “Букитория”, писательница Ксения Тейлор, свадебная ведущая Анна Долгих, LR Health & Beauty Украины - представитель Алла-Анастасия Разумовская.

Медиа-партнерами выступили: телеканалы 8 канал, 33 канал, АллатРа ТВ, UA FASHION TV, журналы Woman Magazine, TOUCH, БизнесWOMAN, Дипломат, Podium Real, Emotion, Super Lady Magazine, Defile - Kids Fashion Magazine, O'Ukraine, интернет- порталы IVONA, Обозреватель, Lucky Ukraine, МамаWow, LeMonade.ua, VTrendi.com.ua, Tut-Ua.com.

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