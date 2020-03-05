Расслабили в эфире: Сергею Притуле сделали массаж

На шоу "СуперИнтуиция" звездный массажист помял плечи ведущему Нового канала .

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Кто только не встречается среди незнакомцев в “СуперИнтуиции“: и атлеты, и садовники и даже мануальщики. Вот и на этот раз одна из категорий принадлежала массажисту. Не простому, а звездному! Его отгадал Евгений Кошевой. Но Сергей Притула засомневался в статусе массажиста.

– Скажіть, ви робили масаж Тіні Кароль чи Жені Кошовому? – уточнил Сергей Притула у парня и, услышав отрицательный ответ, продолжил, – мені ви не робили! То як же ви себе можете називати зірковим масажистом?

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– У звезд чаще всего болят поясничный и шейный отделы, – рассказал за кулисами шоу Гуцулини. – Это связано с малоподвижным образом жизни, когда им приходится долго находится в одном и том же положении. Либо, наоборот, может быть гипертонус мышц из-за чрезмерной активности на сцене и перед телекамерами.

Шутки шутками, а через руки Сергея Гуцулини (так зовут специалиста – прим. ред.) прошли: ведущий Слава Соломка, Вика из “НеАнгелов“, Жан Беленюк и другие селебритиз. Сергей Притула тоже решил воспользоваться услугами парня. Ведущему приходится подолгу стоять, и это сказывается на спине.

Парень немного помял плечи Сергею прямо во время съемок. Хотя это и был микромассаж длиною в полминуты, ведущий Нового канала отметил, что немного помогло расслабиться.

“СуперИнтуиция“ – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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