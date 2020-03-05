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35-летняя Кэти Перри беременна первенцем

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Кэти Перри и Орландо Блум ожидают на появления первого совместного ребенка.
35-летняя Кэти Перри беременна первенцем
35-летняя Кэти Перри беременна первенцем
Getty images

Известная американская исполнительница Кэти Перри и британский актер Орландо Блум станут родителями. О первой беременности артистка решила сообщить необычным образом.

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Так, в четверг, 5 марта, 35-летняя знаменитость презентовала клип на композицию “Never Worn White“. В конце видео Кэти продемонстрировала округлившийся животик в прозрачном наряде.

После премьеры нового клипа Перри в прямом эфире в соцсети Инстаграм подтвердила, что ожидает на появления первенца. Кроме того, артистка призналась, что малыш родится летом.

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Отметим, что для возлюбленного Перри, 43-летнего Орландо Блума это будет второй ребенок. Актер воспитывает 9-летнего сына Флинна от брака с моделью Мирандой Керр.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри потеряла сознание во время съемок телешоу.

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Теги: Кэти Перри, Орландо Блум
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Источник: Ivona bigmir)net

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