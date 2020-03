35-летняя Кэти Перри беременна первенцем

Известная американская исполнительница Кэти Перри и британский актер Орландо Блум станут родителями. О первой беременности артистка решила сообщить необычным образом.

Так, в четверг, 5 марта, 35-летняя знаменитость презентовала клип на композицию “Never Worn White“. В конце видео Кэти продемонстрировала округлившийся животик в прозрачном наряде.

После премьеры нового клипа Перри в прямом эфире в соцсети Инстаграм подтвердила, что ожидает на появления первенца. Кроме того, артистка призналась, что малыш родится летом.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. 👶 pic.twitter.com/K6xSivnGcB