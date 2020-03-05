Звездные родители сообщили о проблемах со здоровьем у старшего сына Артура.

Украинская танцовщица, актриса и супруга музыканта Сергея Бабкина, Снежана Бабкина сообщила подписчикам жуткую новость. Их старший сын Артур попал в реанимацию.

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Так, на своей странице в Инстаграм Снежана рассказала, что еще в пятницу, 28 февраля, у мальчика появился кашель. Позже к кашлю добавились насморк и температура. А в среду, 4 марта, Артуру стало сложно дышать и начал болеть живот.

Снежана и Сергей отвезли сына в больницу, где у него диагностировали воспаление легких с осложнениями. Сейчас мальчик находится в реанимации. В конце своего поста Бабкина призвала родителей не заниматься лечением детей в домашних условиях.

“Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Ещё меньше, чем Елисейчик. Так жалко😥 Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ‼️ Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️“, - написала Снежана.

Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию скриншот

Ранее сообщалось, что Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея.

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