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"Ищу свою любовь": известный украинский певец рассказал о переменах в личной жизни

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GENA VITER анонсировал тур "Мона Лиза".
"Ищу свою любовь": известный украинский певец рассказал о переменах в личной жизни
пресс-служба

GENA VITER объявил на своей странице в Инстаграм дату старта тура «Мона Лиза».Первая часть турне пройдет в апреле в семи городах Украины.

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Специально для этого концерта - артист подготовил двухчасовую программу из лучших песен и ярких премьер. Одной из изюминок вечера будет презентация композиции «Мона Лиза», которую специально для артиста написал автор хитов Оли Поляковой, композитор Дмитрий Сысоев.

“Хорошее настроение и взаимообмен энергией гарантировано! Кстати, кто знает, может, именно на каком-то из концертов я встречу ту, которая покорит мое сердце. Буду смотреть пристально. Хочу найти настоящую любовь, и покинуть холостяцкую жизнь“, - признался GENA VITER в Инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тур «Мона Лиза» 2020 ⚡ ⠀ Рад объявить даты первых концертов в рамках тура по Украине! Жду вас! ❤ ⠀ Хорошее настроение и взаимообмен энергией гарантировано! Кстати, кто знает, может, именно на каком-то из концертов я встречу ту, которая покорит мое сердце. Буду смотреть пристально. Хочу найти настоящую любовь, и покинуть холостяцкую жизнь! ⠀ #GenaVITER #монализа #НовоградВолынский #Чернигов #Нежин #Шостка #Лубны #Ромны #Охтырка

Допис, поширений Gena VITER (@genaviter_official)

Первый концерт в рамках тура состоится 2 апреля в Новгород-Волынском. Далее, 3 апреля, певец выступит в Чернигове, 4 апреля - в Шостке, 5 апреля шоу увидят в Нежине, 6 апреля - Ромнах, 7 апреля - Охтирке, 8 апреля - Лубнах. А также скоро будет анонсирован концерт в Киеве.

пресс-служба

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Отметим, что в прошлом году GENA VITER покорил слушателей дуэтом с Полиграф Шариковым “Я ловлю от жизни кайф“ и сольным треком “VODA“. Также певец является бессменным продюсером и ведущим ежегодной премии “Музыкальная платформа“ на канале “Украина“.

Ранее сообщалось, что фанаты актрисы “Реальной Мистики“ объявили войну новой героине клипа Гены Витера.

 

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Теги: Gena VITER
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Источник: Ivona bigmir)net

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