Украинский дуэт EDGAR & EMMA представил трогательную композицию с восточными мотивами

Дуэт EDGAR & EMMA презентовали поп-балладу "FOBIA".

Читай также: Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме “Пульс“

Украинский дуэт EDGAR & EMMA представил свой первый лирический трек с восточными мотивами. Первую новинку весны молодые артисты презентовали в эфире радио Люкс ФМ. Главным украшением поп-баллады “FOBIA“ стал национальный армянский инструмент - дудук. В записи аранжировки трека принял участие музыкант Беник Мелконян. Он один из немногих в Украине, кто профессионально играет на этом популярном кавказском духовном инструменте. Завораживающая мелодия дудука очень органично вписалась в композицию молодого дуэта. Поклонники в восторге от новинки и благодарят за такой чувственный трек.

“Песня “FOBIA“ особенная для нашего дуэта, ведь это первая лирическая баллада в нашем репертуаре. Мы вложили сюда очень много эмоций, любви и воспоминаний. Это история из жизни о том, как можно быстро все потерять. У каждого человека, есть ситуация, когда он скажет: “Я отдам самое дорогое ради тебя - жизнь“. Если любите – не отпускайте! Цените каждый миг рядом!“ – призывают артисты.

Композиция доступна для прослушивания на официальном YouTube-канале и на всех цифровых площадках.

Напомним, дуэт EDGAR & EMMA стал известным благодаря хиту “Тебя мало“. Песня довольно прочно осела на радиостанциях и является визиткой карточкой дуэта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.