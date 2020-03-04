"Пацанки" переправились с гирями на ногах через болото (фото)

Таким символическим способом они прощались с грузом старых обид.

"Пацанки" переправились с гирями на ногах через болото пресс-служба

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Третья неделя для участниц реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" началась тяжело в прямом смысле этого слова. "Пацанок" заковали в кандалы, которые символизировали их обиды.

– Эту неделю мы посвятили грузу прошлого, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Девушки учились прощать своих обидчиков, отпускать тяжелое прошлое, а, главное, – прощать себя.

С кандалами на ноге участниц реалити отправили на первое испытание. Девушки должны были по альпинисткой веревке переправиться через болото и вернуться обратно. Противоположный берег символизировал их прошлое, а переправа назад – их будущую жизнь. В "прошлое" нужно было скатываться, а в "будущее" – карабкаться наверх.

– Сначала я не замечала гирю. Но когда мне пришлось подниматься наверх, кандалы начали тянуть вниз, – говорит Вика #Боксерша Алехина – Было тяжело, хотелось плакать. Это испытание стало очень эмоциональным для меня. Кандалы жутко мешали.

– Скатываться вниз нам с обидами легче, – рассуждает Катя #Канарейка Устинова. – А вот идти наверх с грузом прошлого сложно. Я поняла суть урока.

Как девушки проходили испытание кандалами и болотом – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже.



Реалити "Від пацанки до панянки" – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

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