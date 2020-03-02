Узнайте, какие актеры снимутся в перезапуске известного сериала.

Стало известно, кто сыграет в новой версии сериала "Сплетница" Getty images

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Создатели перезапуска “Сплетницы“ объявили имена пяти актеров, которые исполнят главные роли в новой версии культового сериала. Как сообщает издание justjared, в обновленной “Сплетнице“ мы увидим:

Эмили Элин Линд (Энди в фильме “Доктор Сон“)

Уитни Пик (Джудит в сериале “Леденящие душу приключения Сабрины“)

Джейсон Готэй (Кончик в “Питере Пене“)

Джонатан Фернандес (Скорсезе в сериале“Смертельное оружие“)

Эли Браун (Дилан Райт в сериале “Милые обманщицы: Перфекционистки“)

Актерский состав перезапуска "Сплетницы" justjared.com

Кроме того, отмечается, что Кристен Белл вернется к роли рассказчицы - таинственной сплетницы в сериале.

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Напомним, что над продолжением “Сплетницы“ работает создатель оригинальной версии Джош Шварц. В перезапуске действие будет происходить в той же частной нью-йоркской школе спустя восемь лет.

Ранее сообщалось, что звезда сериалов “Сплетница“ и “Ты“ Пенн Бэджли впервые станет отцом.

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