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Стало известно, кто сыграет в новой версии сериала "Сплетница"

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Узнайте, какие актеры снимутся в перезапуске известного сериала.
Стало известно, кто сыграет в новой версии сериала "Сплетница"
Стало известно, кто сыграет в новой версии сериала "Сплетница"
Getty images

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Создатели перезапуска “Сплетницы“ объявили имена пяти актеров, которые исполнят главные роли в новой версии культового сериала.  Как сообщает издание justjared, в обновленной “Сплетнице“ мы увидим:

  • Эмили Элин Линд (Энди в фильме “Доктор Сон“)
  • Уитни Пик (Джудит в сериале “Леденящие душу приключения Сабрины“)
  • Джейсон Готэй (Кончик в “Питере Пене“)
  • Джонатан Фернандес (Скорсезе в сериале“Смертельное оружие“)
  • Эли Браун (Дилан Райт в сериале “Милые обманщицы: Перфекционистки“)

Актерский состав перезапуска
Актерский состав перезапуска "Сплетницы"
justjared.com

Кроме того, отмечается, что Кристен Белл вернется к роли рассказчицы - таинственной сплетницы в сериале. 

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Напомним, что над продолжением “Сплетницы“ работает создатель оригинальной версии Джош Шварц. В перезапуске действие будет происходить в той же частной нью-йоркской школе спустя восемь лет.

Ранее сообщалось, что звезда сериалов “Сплетница“ и “Ты“ Пенн Бэджли впервые станет отцом.

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Теги: Сплетница
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Источник: Ivona bigmir)net

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