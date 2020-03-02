Стало известно, кто сыграет в новой версии сериала "Сплетница"
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Создатели перезапуска “Сплетницы“ объявили имена пяти актеров, которые исполнят главные роли в новой версии культового сериала. Как сообщает издание justjared, в обновленной “Сплетнице“ мы увидим:
- Эмили Элин Линд (Энди в фильме “Доктор Сон“)
- Уитни Пик (Джудит в сериале “Леденящие душу приключения Сабрины“)
- Джейсон Готэй (Кончик в “Питере Пене“)
- Джонатан Фернандес (Скорсезе в сериале“Смертельное оружие“)
- Эли Браун (Дилан Райт в сериале “Милые обманщицы: Перфекционистки“)
Кроме того, отмечается, что Кристен Белл вернется к роли рассказчицы - таинственной сплетницы в сериале.
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Напомним, что над продолжением “Сплетницы“ работает создатель оригинальной версии Джош Шварц. В перезапуске действие будет происходить в той же частной нью-йоркской школе спустя восемь лет.
Ранее сообщалось, что звезда сериалов “Сплетница“ и “Ты“ Пенн Бэджли впервые станет отцом.
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