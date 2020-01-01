Южнокорейская группа BTS установила новый рекорд на YouTube

Новый клип BTS одновременно посмотрели больше полутора миллиона пользователей Сети.

Всемирно известная южнокорейская группа BTS продолжает бить рекорды по просмотрам на YouTube. Так, новый клип коллектива “ON“, который вышел на официальном YouTube-канале Big Hit Labels, одновременно смотрели полтора миллиона человек во время премьеры. Об этом сообщает Variety.

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Таким образом, ролик BTS на композицию “ON“ из альбома “Map of the Soul: 7“ стал крупнейшей премьерой YouTube за всю историю существования видеохостинга. На данный момент, у клипа уже около 67,8 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли.

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