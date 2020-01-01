Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Южнокорейская группа BTS установила новый рекорд на YouTube

Комментариев: 0
Новый клип BTS одновременно посмотрели больше полутора миллиона пользователей Сети.
Южнокорейская группа BTS установила новый рекорд на YouTube
Южнокорейская группа BTS установила новый рекорд на YouTube
instagram.com/bts.bighitofficial

Всемирно известная южнокорейская группа BTS продолжает бить рекорды по просмотрам на YouTube. Так, новый клип коллектива “ON“, который вышел на официальном YouTube-канале Big Hit Labels, одновременно смотрели полтора миллиона человек во время премьеры. Об этом сообщает Variety.

Читай также: “Евровидение 2020“: Букмекеры назвали нового фаворита

Таким образом, ролик BTS на композицию “ON“ из альбома “Map of the Soul: 7“ стал крупнейшей премьерой YouTube за всю историю существования видеохостинга. На данный момент, у клипа уже около 67,8 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: BTS, рекорды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь