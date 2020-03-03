MISS BEAUTY WINTER 2020: Имя победительницы конкурса красоты

Узнайте, кто победил в национальном конкурсе красоты MISS BEAUTY WINTER 2020.

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24 февраля 2020 в Киеве в Гранд холле Крещатик при гостинице Крещатик состоялся национальный конкурс красоты MISS BEAUTY WINTER 2020, который входит в группу конкурсов Miss Beauty 4 Seasons. В конкурсе приняли участие 13 девушек из разных регионов Украины. Основателем и организатором конкурса красоты выступила Наталья Ворушило. Ведущий вечера непревзойденный Андрей Карпов.

Выбирали победительниц почетные члены жюри:

Участница ТВ и Радио проектов. Модель многих показов. Входит в ТОП 1000 успешных женщин Украины. Смелый проект 2019 Любовь Ницца .

. Французско-украинский певец, автор и композитор, заслуженный артист Украины эстрадного искусства. Более ста аншлагов по всей Украине. Выступал 2 раза в престижной номинации «Человек года». Более сорока раз посвятил свои концерты воинам защитникам Украины. За четыре года своего украинского творчества, он написал более 50 песен на украинском языке - Paul Manandise.

Победительница национального конкурса красоты 1 Vice- Miss Beauty Summer 2019 - Татьяна Ларина . - г. Киев;

. - г. Киев; заместитель главного редактора международного журнала MODNY DOM, город Москва - Роман Бабич.

Обладательница титула международного конкурса Mrs. Universal 2017 Grand Prix, ведущая Гала Шоу международного детского конкурса Little Miss & Mr Eurasia 2017. Обладательница международного титула ведущая года 2017 - Виктория Шкильнюк .

. Участник и обладатель “Гран При“ Международных конкурсов и фестивалей, проводимых в странах СНГ, Европы, Канады, Китая и Японии. Музыкальный директор и продюсер вокальной формации “Hit-Men“. Победитель Национального рейтинга в категории «Шоу-бизнес» ТОП 100 выдающихся и успешных мужчин Киева 2019р. Сотрудничал на одной сцене с такими мировыми звездами как Мontserrat Kaballe, Gipsy Man, Ricchi e Poveri, Rick Wakeman - Oleh Korban-Dallas .

. Президент международной организации при ООН JCI Украина, благотворитель, меценат, социальный деятель, председатель благотворительного фонда “Миссия SOS“, основатель и организатор первого и единственного форума реабилитологов Украины “Надежда на жизнь“, леди с журнала Forbes, дизайнер-декоратор, 8 авторских разработок, владелец торговой марки BodyLike, экономист, менеджер внешнеэкономической деятельности, дилер международных валютных операций, обладатель наград и регалий за вклад в развитие социальных проектов Украины - Наталья Ткаченко-Рытвин а .

. Лауреат многих международных конкурсов и фестивалей, заслуженный артист эстрадного искусства, Огненная Гитара Украина - гитарист Flame.

MISS BEAUTY WINTER 2020 пресс-служба

Девушкам предстояло проявить себя в 4 выходах: Первый выход визитка - представление каждой отдельно участницы в украинском стиле от бренда Синий Лён. Во 2-м выходе проявление участницами красоты своего тела, пластики и сексуальности в купальниках от бренда Anabel Arto. В 3-м выходе девушки проявили свою грацию в вечерних платьях от украинского дизайнера изысканной стильной женской одежды Inna Semenets. 4 выход вопросы от членов жюри к конкурсанткам на раскрытие внутреннего мира, духовности, интеллекта.

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Также гостей ожидало выступление артистов в исполнении некоторых членов жюри: певица Любовь Ницца, Французско-Украинский певец Paul Manandise, Oleh Korban-Dallas в дуэте с Екатериной Вовчук- укр.певица, вокальный тренер, лауреат международных конкурсов. Участие в аукционе на помощь больному раком мальчику Лёни Осипову, розыгрыш подарков от партнёров, а также гостей и членов жюри ожидали подарки. Участниц подготовила Студия макияжа «Over the moon».

Главный приз победительнице - тур во Францию ​​от туристического агентства MARILAND, а также участие в международном конкурсе красоты.

Официальными информационными партнёрами выступили:

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Телеканал FASHION TV, 33 канал, интернет-канал Modeling TV, глянцевый журнал STATUS, международный журнал MODNY DOM, глянцевый журнал CosmoLady, женский портал Ivona, портал tochka.net, журнал JOY, глянцевый журнал KyPro, журнал Monet Family magazine, сайт г. Киева 044.ua, всеукраинско- информационно развлекательный портал TuT-Ua.com, модный онлайн журнал VTrendi.com.ua, “Lucky Ukraine“ -первый блог-журнал Украина, VIP PEOPLE CLUB - бизнес медиа группа.

По итогам голосования жюри победителями стали:

MISS BEAUTY WINTER 2020 - Гуслякова Луиза, г. Львов

I VICE - MISS BEAUTY WINTER 2020 - Кереб Анна, г. Киев

II VICE - MISS BEAUTY WINTER 2020 - Гаман Анна, г. Луганск.

MISS BEAUTY WINTER 2020 пресс-служба

MISS BEAUTY WINTER 2020 пресс-служба

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