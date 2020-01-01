В этом сезоне в арсенале команды "Ревизора" на Новом канале появится еще один гаджет.

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Рестораторы, берегитесь. Ведь ревизии ведущей Юлии Панковой станут еще более тщательными. Теперь у нее есть прибор – люминометр, которым она будет мониторить санитарное состояние в заведениях.

– Вместе с устройством используется тест UltraSnap, – рассказывает Юля. – Он позволяет точно определить чистоту оборудования после мойки, чистоту рабочих поверхностей, рук и одежды персонала в режиме реального времени. Это своеобразная мини-лаборатория на месте. Ведь данный тест дает еще и количественный анализ наличия микроорганизмов, плесени, дрожжей.

Люминометр показывает результаты тестов на панели за считанные секунды.

– Недавно мы вернулись с ревизии в Днепре, – говорит ведущая. – Во время проверки одного из заведений отметка люминометра превысила 9 тысяч единиц при норме показателя 30. Такие результаты шокировали команду!

Юлия Панкова вооружилась люминометром пресс-служба

– Посетители в заведениях даже не догадываются, в каком состоянии может быть разделочная доска или нож повара, – рассказывает Юля. – Или шейкер, в котором вам будут готовить коктейль, или же просто поднос, на который вы положите приборы. Люминометр во время проверки одного из заведений постоянно сигнализировал высокими показателями.

Поверхности, которые на первый взгляд кажутся зеркально-чистыми, тоже могут иметь высокую степень загрязнения.

А еще опасность на кухне создают личные вещи поваров, которые они заносят на кухню.

– Мобильные телефоны, кошельки, ключи, которые лежали на рабочей поверхности, могут стать причиной отравления посетителей, – говорит Юля.

Ведущая признается, что ревизии в этом сезоне шокируют зрителей Нового канала.

Ранее мы писали, что Юлия Панкова рассказала о своей диете.