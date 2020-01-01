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На "Холостяк" придет одна из самых популярных участниц "Х-фактора"

Спецтема: ТВ и телешоу
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На проект придет Алина, которая приготовит холостяку особенный сюрприз .

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На "Холостяк" придет одна из самых популярных участниц "Х-фактора"
пресс-служба

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В эту пятницу, 6 марта в 19:00, на СТБ стартует долгожданная премьера 10 сезона романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. Покорить сердце неземного Холостяка попробует девушка, которая уже успела завоевать симпатию миллионов зрителей.

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На "Холостяк" придет одна из самых популярных участниц "Х-фактора"
пресс-служба

Алина участвовала в шоу «Х-фактор» и ее видео на YouTube собрало больше 15 миллионов просмотров, тем самым войдя в топ-3 самых просматриваемых за все 10 сезонов проекта. Девушка спела песню Джастина Бибера – Boyfriend: 

Алина признается, что пение – ее вдохновение и отдушина, но для полного счастья ей не хватает близкого человека рядом. Сердце девушки все ещё свободно.  

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На "Холостяк" придет одна из самых популярных участниц "Х-фактора"
пресс-служба

Я слежу за жизнью Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Меня привлекают такие отношения – искренние, светлые, позитивные, добрые. Я иду на проект, чтобы ощутить все эти чувства. Хочу и верю, что это будет взаимно. Потому что я верю в этот проект, – делится участница.

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На "Холостяк" придет одна из самых популярных участниц "Х-фактора"
пресс-служба

Чтобы произвести впечатление на Макса, Алина готовит для него особенный сюрприз. Оценит ли Холостяк ее старания и, возможно, именно эта девушка получит от него розу первого впечатления – увидим уже скоро. 

Ранее мы писали, как прошел последний эпизод слепых прослушиваний "Голоса страны"-10. 

 

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Теги: холостяк, Х-Фактор, реалити -шоу
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Источник: IVONА bigmir)net

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