Солистка "KAZKA" прокомментировала свои откровенные фото в соцсетях

Александра Зарицкая призналась, что чувствует ответственность перед многими девушками.

Группа “KAZKA“ – до сих пор феномен украинского шоу-бизнеса, ведь их первый хит собирал миллионы просмотров на Youtube. В программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“, солистка коллектива Александра Зарицкая рассказала о том, как стала примером для тысяч украинских девушек, и кто делает ее обнаженные фото.

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Группе “KAZKA“ всего 3 года, а позади у них уже международный тур и песни, которые поют во всем мире. Но больше всего публику поразила фигура солистки – до нее в украинском шоу-бизнесе не было девушки с нестандартными формами, которая бы так свободно чувствовала себя на сцене и так стильно одевалась. Для многих украинских женщин Александра Зарицкая стала примером, и она чувствует ответственность перед такими девушками.

“Я уже привыкла к ответственности. У меня есть ощущение, будто я такой солдат, который должен все-таки идти туда, на “фронт“, и отстаивать. Это очень тяжело морально. Тебе могут сказать, что это ненормально, это никак не вписывается в рамки общества“, – признается Александра Зарицкая и добавляет, что в других странах даже странно об этом говорить.

KAZKA instagram.com/kazka.band

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Впрочем, именно благодаря Сашиной внешности в группе появился Никита – мультиинструменталист, бывший панк и бунтарь.

“Я сказал – ну хорошо, давайте хоть посмотрю, что за девушка. Думал, что будет стандартная какая-то с формами поп-музыки. И на одной фотографии увидел, что она не форматная, такая большая девочка. Спрашиваю – она ​​что, толстенькая? Мне ответили – да. И я тогда сказал – о, это круто, я с вами“, – вспомнил Никита Будаш.

Сейчас Саша собирает десятки тысяч лайков в соцсетях, выставляя красивые обнаженные фото.

“Это от нечего делать. На отдыхе их могут делать мои сестры, моя мама. Фото, где видно попку и все такое, собирают больше всего лайков. Это, конечно, сексизм и так не должно быть, но окей“, – прокомментировала солистка группы “KAZKA“.

Александра Зарицкая instagram.com/kazka.band

Девушка говорит: какими бы горячими ни были ее фотографии – личная жизнь останется личной, ведь, на ее взгляд, открывать все карты неинтересно.

Напомним, ранее Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца.

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