Григорий Чапкис рассказал о жизни с возлюбленной, которая младше его на 52 года

90-летний хореограф живет с четвертой женой.

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Григорий Чапкис живет с женой, которая младше его на 52 года. Известный хореограф рассказал, как познакомился с возлюбленной, а также о том, почему не планирует официально жениться.

Так, в интервью для “Светской жизни“ Григорий Чапкис признался, что шесть лет он был одинок и это было очень трудно. Судьба свела его с любимой в ювелирном магазине, когда Чапкис зашел, чтобы купить себе украшение и на него вдруг напал кашель.

Я зашел случайно в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: “Вы что, кашляете, так? Вот вам таблеточка, она поможет“. Все. Побыл там, приобрел себе белое кольцо и ушел. На следующий день в 9 часов утра звонок: “А вы выпили таблетку?“. Сейчас это моя жена, - рассказал танцор.

Он добавил, что не планирует официально расписываться со своей избранницей, свататься, делать свадьбу. Уже знает, что это просто штамп. Танцовщик отметил, что каждые 25 лет у него получается менять квартиру, жену и машину.

А недавно Владимир Дантес откровенно рассказал о романе с известной певицей.

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