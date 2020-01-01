Меган Маркл может вернуться в кино - СМИ

Герцогиня Сассекская не против сняться в супергеройской ленте.

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После ухода из королевской семьи все ждут от Меган Маркл возвращения в кино. Возможно, ожидания поклонников оправдаются в ближайшее время. По крайней мере так пишут западные медиа.

Если верить слухам, Меган Маркл хочет вернуться на широкие экраны, снявшись в фильме о супергероях. Ее агенты уже ведут переговоры с кинокомпанией Marvel.

Она сказала, что хочет, чтобы ее возвращение к актерской деятельности было связано с фильмом о супергероях. Она планирует несколько встреч в Голливуде, чтобы обсудить дальнейшие возможности. Она может выступить закадрово, подарив свой голос персонажу, или даже сняться в кино лично, - передает слова инсайдера Daily Mail.

Если доходы от работы с Disney будут направлены на счет организации Elephants Without Borders, то съемки в фильмах Marvel могут существенно пополнить семейный бюджет герцогов Сассекских. Ведь актрисы, которые славятся экранизацией супергероев комиксов – неизменно возглавляют голливудский список Forbes.

Недавно мы писали, что Мадонна предложила герцогам Сассекским пожить в ее квартире.

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