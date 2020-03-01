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Мадонна упала на сцене во время концерта

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Певица ранее травмировала колено.
Мадонна
Мадонна
Instagram

Мадонна, которая недавно показала своего молодого любовника, травмировалась на сцене во время выступления на собственном концерте в Париже. После инцидента поп-дива разрыдалась, пишут СМИ.

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Инцидент произошел в минувший четверг во время концерта в Париже, когда Мадонна исполняла танцевальные движения на стуле. Певица неожиданно упала, а одна из артисток балета помогла ей подняться на ноги.

Известно, что незадолго до этого концерта Мадонна получила травму колена и отменила несколько шоу.

В гастрольном туре Madame X Tour у Мадонны запланировано 79 концертов, ей осталось выступить на восьми. Первый концерт прошел 17 сентября 2019 года в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Заключительное шоу запланировано 8 марта 2020 года в Париже.

Ранее ведущий Слава Соломка рассказал о своем страхе селфи.

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Теги: Мадонна, концерт
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Антибес    01.03.2020, 19:11
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