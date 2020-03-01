Мадонна упала на сцене во время концерта

Певица ранее травмировала колено.

Мадонна, которая недавно показала своего молодого любовника, травмировалась на сцене во время выступления на собственном концерте в Париже. После инцидента поп-дива разрыдалась, пишут СМИ.

Читай также: Jerry Heil призналась, что она девственница

Инцидент произошел в минувший четверг во время концерта в Париже, когда Мадонна исполняла танцевальные движения на стуле. Певица неожиданно упала, а одна из артисток балета помогла ей подняться на ноги.

Известно, что незадолго до этого концерта Мадонна получила травму колена и отменила несколько шоу.

В гастрольном туре Madame X Tour у Мадонны запланировано 79 концертов, ей осталось выступить на восьми. Первый концерт прошел 17 сентября 2019 года в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Заключительное шоу запланировано 8 марта 2020 года в Париже.

Ранее ведущий Слава Соломка рассказал о своем страхе селфи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​