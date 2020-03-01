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Jerry Heil призналась, что она девственница

Комментариев: 2
Певица откровенно рассказала о личном.
Jerry Heil
Jerry Heil
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Jerry Heil впервые рассказала о личной жизни в интервью для Маши Ефросининой. Украинская исполнительница, финалистка национального отбора на “Евровидение 2020“ призналась, что никогда не испытывала настоящей любви.

Последние отношения Jerry Heil закончились еще три года назад и длились всего два месяца. Сейчас знаменитость понимает, что готова отдавать свое тепло любимому человеку, однако, почувствовав романтическое проявление или симпатию от избранника, она начинает отдаляться. В свои 24 года Jerry Heil девственница.

Я до сих пор не умею принимать внимание мужчин. Я закрываюсь и не могу себя почувствовать сексе... У меня всегда было такое ощущение: если ты не видишь с человеком будущего, какой смысл, ради чего, – поделилась она.

 

Напомним, что недавно Jerry Heil похвасталась результатами похудения.

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Теги: Jerry Heil, певица
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  01.03.2020, 14:43
Оценка:  0
pусский
Ага, и Даша Астафьева признавалась, что в душе осталась девственницей! Но куда девать километры хуёв, которые побывали в её природных отверстиях?
гость  (аноним)  01.03.2020, 14:35
Оценка:  0
гость
Она с 12 лет в задницу долбиться и в рот берёт
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