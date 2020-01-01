"Золотого медведя" на Берлинале 2020 получил иранский фильм

Названы победители 70-го кинофестиваля.

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70-й Берлинский кинофестиваль объявил победителей этого года. Главную награду, а именно “Золотого медведя“, получил иранский фильм “Зла нет“ Мохаммада Расулофа. Статуэтку от имени режиссера получили актеры и продюсеры фильма.

Все призеры Берлинского кинофестиваля:

Гран-при жюри получила Элиза Хиттман за фильм “Никогда редко иногда всегда“.

Лучшим режиссером стал кореец Хон Сан Су за фильм “Женщина, которая убежала“.

Награды за лучшую роль получили немка Паула Бер (“Ундина“) и итальянец Элио Джермано (“Я хотел спрятаться“).

Награду за лучший сценарий получила итальяно-швейцарская драма “Плохие сказки“ братьев Дамиана и Фабио Д'Инноченцо.

Приз за художественные достижения вручили оператору фильма “Дау. Наташа“ - Юргену Юргесу.

Специальный приз к 70-летию фестиваля получил французский фильм “Удалить историю“.

Главой жюри “Берлинале“ в этом году был актер Джереми Айронс.

Напомним, что на Берлинале 2020 показали фильм Сенцова и Сеитаблаева.

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