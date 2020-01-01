"Золотого медведя" на Берлинале 2020 получил иранский фильм
Названы победители 70-го кинофестиваля.
Читай также: Берлинале 2020: Джонни Депп поразил помолодевшим видом на кинофестивале
70-й Берлинский кинофестиваль объявил победителей этого года. Главную награду, а именно “Золотого медведя“, получил иранский фильм “Зла нет“ Мохаммада Расулофа. Статуэтку от имени режиссера получили актеры и продюсеры фильма.
Все призеры Берлинского кинофестиваля:
- Гран-при жюри получила Элиза Хиттман за фильм “Никогда редко иногда всегда“.
- Лучшим режиссером стал кореец Хон Сан Су за фильм “Женщина, которая убежала“.
- Награды за лучшую роль получили немка Паула Бер (“Ундина“) и итальянец Элио Джермано (“Я хотел спрятаться“).
- Награду за лучший сценарий получила итальяно-швейцарская драма “Плохие сказки“ братьев Дамиана и Фабио Д'Инноченцо.
- Приз за художественные достижения вручили оператору фильма “Дау. Наташа“ - Юргену Юргесу.
- Специальный приз к 70-летию фестиваля получил французский фильм “Удалить историю“.
- Главой жюри “Берлинале“ в этом году был актер Джереми Айронс.
Напомним, что на Берлинале 2020 показали фильм Сенцова и Сеитаблаева.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил