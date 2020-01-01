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"Золотого медведя" на Берлинале 2020 получил иранский фильм

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Названы победители 70-го кинофестиваля.
Названы победители Берлинале 2020
Названы победители Берлинале 2020
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70-й Берлинский кинофестиваль объявил победителей этого года. Главную награду, а именно “Золотого медведя“, получил иранский фильм “Зла нет“ Мохаммада Расулофа. Статуэтку от имени режиссера получили актеры и продюсеры фильма.

Все призеры Берлинского кинофестиваля:

  • Гран-при жюри получила Элиза Хиттман за фильм “Никогда редко иногда всегда“.
  • Лучшим режиссером стал кореец Хон Сан Су за фильм “Женщина, которая убежала“.
  • Награды за лучшую роль получили немка Паула Бер (“Ундина“) и итальянец Элио Джермано (“Я хотел спрятаться“).
  • Награду за лучший сценарий получила итальяно-швейцарская драма “Плохие сказки“ братьев Дамиана и Фабио Д'Инноченцо.
  • Приз за художественные достижения вручили оператору фильма “Дау. Наташа“ - Юргену Юргесу.
  • Специальный приз к 70-летию фестиваля получил французский фильм “Удалить историю“.
  • Главой жюри “Берлинале“ в этом году был актер Джереми Айронс.

Напомним, что на Берлинале 2020 показали фильм Сенцова и Сеитаблаева.

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Теги: Берлинале 2020, кинофестиваль, лучший фильм, победители
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