Тома Круза отправили на карантин: подробности

Актер участвовал в съемках седьмой части "Миссия невыполнима" в Италии.

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На днях мы писали, что съемки фильма “Миссия невыполнима 7“ перенесли из-за короновируса в Италии. А уже сегодня стало известно, что Тома Круза и других членов съемочной команды закрыли на карантин. Об этом пишет Daily Mail.

Том Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких экшн-сценах. Но из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить, а всех звезд изолировать.

Отмечается, что никто из членов съемочной команды не инфицирован. Карантин продлится до марта. Инкубационный период коронавируса составляет около двух недель.

Недавно сообщалось, что из-за коронавируса может не состояться песенный конкурс “Евровижение 2020“.

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