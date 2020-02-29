Тимур Мирошниченко с женой окрестили сына (фото)
Таинство состоялось в субботу, 29 февраля.
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Ведущий Тимур Мирошниченко, который недавно стал папой во второй раз, крестил своего сына Марка. На своей странице в Инстаграм Тимур разместил несколько видео с таинства.
Крестины второго ребенка Тимура и Инны Мирошниченко состоялись в субботу, 29 февраля в киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре.
На крестины сына Тимур отправился в белой рубашке и брюках, Инна была одета в красивое платье-вышиванку. Крестными звездных детей стали друзья пары.
Напомним, что ранее Тимур Мирошниченко рассказал о партнерских родах.
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