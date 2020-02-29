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Тимур Мирошниченко с женой окрестили сына (фото)

Комментариев: 2
Таинство состоялось в субботу, 29 февраля.
Тимур Мирошниченко с женой окрестили сына
Тимур Мирошниченко с женой окрестили сына
Instagram

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Ведущий Тимур Мирошниченко, который недавно стал папой во второй раз, крестил своего сына Марка. На своей странице в Инстаграм Тимур разместил несколько видео с таинства.

Крестины второго ребенка Тимура и Инны Мирошниченко состоялись в субботу, 29 февраля в киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре.

На крестины сына Тимур отправился в белой рубашке и брюках, Инна была одета в красивое платье-вышиванку. Крестными звездных детей стали друзья пары.

Напомним, что ранее Тимур Мирошниченко рассказал о партнерских родах.

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Теги: Тимур Мирошниченко, дети звезд, крестины
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  29.02.2020, 18:26
Оценка:  0
pусский
А я громко пукнул!
Николай510    29.02.2020, 18:21
Оценка:  0
Николай510
Вот кого это интересует, да ещё в республиканских новостях? Как не стыдно?
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