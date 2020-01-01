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На вечеринке у известной блогерши погибли три человека

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Супруг Екатерины Диденко умер в больнице.
Катя Диденко с мужем
Катя Диденко с мужем
Instagram

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На праздновании дня рождения известной Instagram-блогерши Екатерины Диденко в Москве случилась трагедия. В результате отравления погибли три человека, в числе которых муж знаменитости. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Вечеринка проходила в банном комплексе. Гостям именинницы показалось, что вода в бассейне слишком теплая и они решили добавить туда сухой лед. Это и стало причиной трагедии. 

Вследствие химической реакции из кубиков льда начал активно выделяться углекислый газ. Люди, находившийся в воде, получили сильные химические ожоги легких. Двое из них погибли сразу в бассейне, позже в реанимации умер муж блогерши Кати Дидиенко -  Валентин.

Отмечается, что еще пять человек были госпитализированы. Всего на вечеринке было 18 человек, среди них беременная сестра Екатерины - Анна Диденко, которой также оказывали помощь.

Екатерина Диденко ведет в Instagram блог “Аптечный ревизор“. У нее более 1 млн подписчиков. Ее муж Валентин работал в сфере IT и помогал своей жене вести блог. У пары есть двое детей.

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Теги: Екатерина Диденко, блогерша, Instagram, трагедия
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